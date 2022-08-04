Форум ProДФО: влияние блогеров на развитие креативной экономики

4 августа в рамках форума «ProДФО» эксперты обсудили влияние блогеров и интернет-контента на развитие креативной экономики, а также рассказали о том, как продвигать собственный канал в соцсетях и интернет-платформах с учетом текущих реалий.

По словам экспертов, сегодня сложно преувеличить вклад контента, создаваемого блогерами, в развитие экономики. Значимую роль в этом играет интернет-реклама. Самые разные компании, включая крупные корпорации, активно обращаются к инфлюенсерам для размещения рекламы своей продукции на их каналах. Так, отметил руководитель Промо группы каналов 360 Виктор Абрамян, по итогам 2021 года объем рынка рекламы в Digital оценивается в сумму свыше 320 млрд рублей. При этом каждый третий рекламодатель до 50% своих рекламных кампаний тратил на блогерские интеграции.

По мнению управляющего директора агентства INVITE, основателя паблика MDK и агентства MDK Creative Роберто Панчвидзе, рынок интернет-рекламы всегда был востребован, и сегодня, несмотря на глобальные ограничения, будет восстанавливаться.

«На мой взгляд, в ближайшие годы digital-рынок будет постепенно восстанавливаться. Инструменты продвижения (такие как таргетинг и CEO) не изменились. Инфлюенс-маркетинг всегда был самым показательным: по нему рекламодатели легко могут посчитать условное количество переходов, число охватов и оценить эффективность вложенных ресурсов», – рассказал спикер.

По словам руководителя региональной студии продюсерского центра INSIGHT PEOPLE в Якутске Айыыны Федоровой, сегодня блогерам также важно использовать все доступные инструменты, чтобы продвигать свой контент.

«Микроинфлюенсерам необходимо выкладывать качественный контент практически каждый день, чтобы в будущем увеличить число подписчиков до миллиона. Важно изучить и использовать те возможности, которые сегодня предлагают интернет-площадки», – заключила спикер.

Напомним, «ProДФО» – это серия уникальных форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов, СМИ и жителей регионов ДФО. Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. Форум «ProДФО» в Якутске проходит с 4 по 6 августа. Тема секции – «Дальневосточная идентичность и креативные индустрии: инструменты взаимного продвижения в сфере медиа на примере региональных СМИ».

Организаторы форума – аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном Округе, министерство по развитию Дальнего Востока, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и ODBT Group.

Трансляция форума доступна на сайте www.prodfo.ru, на официальной странице форума платформы RUTUBE, пленарное заседание также можно увидеть в прямом эфире телеканала НВК «Саха».