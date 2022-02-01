01.02.2022
15:30
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Культура
Фильм с участием якутской актрисы примет участие на Берлинском кинофестивале 🎬👏
Фильм «Продукты 24» режиссера Михаила Бородина вошла в программу Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 10 по 20 февраля. В кинокартине роль второго плана сыграла заслуженная артистка Якутии Людмила Васильева. Фильм основан на реальных событиях, сообщает ЯСИА.
События произошли в 2012 году. Картина рассказывает о «Деле гольяновских рабов» в московском районе. Актриса Нюрбинского театра Людмила Васильева сыграла в роли владелицы магазина. Тогда из условий, подобных рабским, были освобождены женщины из ближнего зарубежья.
Премьера фильма состоится в рамках «Панорамы» 72-го Берлинского международного кинофестиваля.
Источник: ЯСИА
#Людмила Васильева#Нюрбинский театр#Фильм с участием якутской актрисы примет участие на Берлинском кинофестивале 🎬👏
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