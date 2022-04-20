Федот Тумусов: Проклял нас кто-то знатно

Депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов в своем телеграм-канале вспомнил китайское проклятие и поделился с подписчиками, как приспособиться к переменам.

«Чтоб тебе жить в эпоху перемен» – известное китайское проклятие.

Проклял нас кто-то знатно: эпохи перемен у нас случаются регулярно, что сейчас, что в 90-е. Об этом мы вчера как раз и говорили на встрече со студентами Высшей школы экономики. Не о проклятиях, конечно, а о самих переменах и том, как к ним приспосабливаться.

Первое, о чем я сказал, что всегда нужно иметь для себя образ будущего. Личный (какой я хочу видеть свою жизнь) и коллективный (в каком обществе я хочу жить).

Поставить такую цель впереди – и стараться идти к ней. С этого и начинается любая политика: у кого образы совпадают – объединяются в партии – а дальше начинается политическая работа.

Разговор получился интересным, часть вопросов – вот она, на фото.

Будем продолжать. Перемены сами себя к лучшему будущему не приведут.