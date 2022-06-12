Федерация якутских национальных настольных игр отмечает 30- летний юбилей

Состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 30-летию федерации настольных национальных игр Якутии.

Президентом федерации три года назад избрали Ольгу Григорьевну Григорьеву, основателя и генерального директора торгово-производственной компании»Камелёк», председателя Ассоциации предпринимателей республики «Сделано в Якутии», члена Общественной палаты РС(Я), члена союза женщин- предпринимателей России, член президиума союза женских организаций.



За это время Федерация якутских национальных настольных игр добилась регистрации игр в Государственном комитете по спорту и получила статус вида спорта. Хабылык и хаамыска в 2017 г. включены в программу «Игр Манчаары», а в 2019 году в программу Ысыаха Олонхо и «Ысыаха Туймаады».

8 июня 2022г.в медиа-центре «Сахамедиа» состоялась научно- практическая конференция «Современные тенденции развития настольных национальных игр в республике», цель которой -привлечение представителей науки и практики к решению задач и привлечения внимания к развитию национальных настольных игр, установление связей между учеными и практиками, обмен научными и практическими достижениями, внедрение результатов исследований в реальную жизнь.



В работе конференции участвовали специалисты в области физической культуры и спорта, тренеры, инструкторы , преподаватели высшего и среднего профессионального образования, педагоги общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, научные работники, аспиранты и докторанты, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления; представители политических партий и общественных организаций республики.

Якутские национальные настольные игры — это часть культурного наследия нашего народа.

В условиях, когда стираются государственные и национальные границы и в спорте доминирует ориентированная исключительно на олимпийское движение модель развития, национальные виды спорта народов РФ несут миссию сохранения уникального исторического и культурного опыта предков. Культивирование и государственная поддержка национальных видов преумножает культурный потенциал мирового спорта, поддерживает духовное и физическое здоровье нации, позитивно влияет на молодежь.

Ольга Григорьева: Целью нашей федерации является развитие настольных игр хабылык и хаамыска в Якутии, их пропаганда, организация проведение спортивных мероприятий, а также подготовка спортсменов. Наша региональная общественная организация создана в 1992 году, благодаря таким энтузиастами и пропагандистам как Андрей Иванович Донской , президент Ассоциации Александр Николаевич Ким- Кимэн, в те времена директор Республиканского центра национальных видов спорта Григорьев Иннокентий Юрьевич. И вот уже 30 лет существует Федерация национальных настольных игр в РС(Я).

Президентами федерации в свое работали: с 1992г. Андрей Иванович Донской,с 1998г. Федоров Михаил Федорович, с. 2001года Борисов Александр Ильич, с 2013г. Бурцев Айаал Семенович и с 2018г. федерацию возглавила я. Андрей Иванович Донской был самым уважаемым, неустанным пропагандистом наших игр. Памяти Андрея Ивановича традиционно каждый год, вот уже в 5 раз , проводится республиканский Чемпионат по национальным настольным играм, где со всех улусов приезжают состязаться лучшие из лучших спортсмены республики».

Сегодня члены федерации в составе 17 человек активно участвуют в деятельности федерации, активно пропагандируют наши игры, проводят мастер-классы, семинары-практикумы, конференции во многих улусах республики, в регионах России и на международной арене. Федерация поддерживает связи с Монголией, Кыргызстаном, Казахстаном, Турцией. В настоящее время в республике существует 15 улусных федераций. Самые активные федерации работают в Сунтарском, Намском, Мегино-Кангаласском улусах.

Федерация работает по трем направлениям:

Спортивный, Адаптивный Массовый

Число постоянно и организованно занимающихся настольными играми хабылык и хаамыска растёт и на сегодня в республике занимаются в учреждениях дошкольного образования– 519 детей, в учреждениях школьного образования – 1643 детей и 1400 взрослых людей. Всего в республике насчитывается 3562 любителя хабылык и хаамыска.

Во многих районах, селах, городах, проводятся соревнования своего уровня. По календарному плану ежегодно проводится Чемпионат, Кубок, турниры и первенства. Традиционными стали республиканские турниры памяти В.Г.Дмитриева, А.П.Ушницкого, Д.Я.Федотова, турнир памяти Р.Н.Готовцевой среди дошкольников.

Национальные настольные игры становятся доступным видом для людей с ограниченными возможностями здоровья. С ноября 2015 г игры среди людей с ОВЗ стали развиваться при Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта. По специальной программе спортсмены развивают свои физические возможности, силовые качества, моторику и координацию движений, сообразительность, логику мышления и отрабатывают быстроту реакции.

Одним из важных достижений в 2019 году стала разработка и утверждение в коллегии Минспорта нормативов на присвоение званий и разрядов для спортсменов с ОВЗ.

Во время пандемии популярность настольных игр выросла. Это стало возможным с тех пор, как стали проводить турниры в формате онлайн.

В 2019 г игры впервые включили в культурно-спортивные программы «Ысыаха Туймаады» и «Ысыаха Олонхо». Создание условий для спортивной подготовки по новым правилам игр повлияло и на мастерство спортсменов.

Уже второй раз благодаря слаженной работе улусных и республиканской федерации, благодаря Иннокентию Юрьевичу в 2017г в Верхневилюйском улусе, и в 2021 году в Горном улусе якутские настольные игры вошли в программу Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Силами тренеров была подготовлена целая плеяда спортсменов, которые показали лучшие результаты и рекорды. Абсолютным победителем стал Владислав Попов из Амгинского улуса.

В 2021г федерация выиграла Грант президента Российской Федерации на сумму 497,626 рублей по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В рамках реализации грантового проекта «Настольные игры хабылык, хаамыска – доступный спорт для всех» запланированы расширение федерации, проведение республиканского семинара-практикума для начинающих инструкторов, тренеров, создание методического пособия, изготовление комплектов игр, разработка видеоуроков.

В конце 2021 г по итогам года наша Федерация стала лучшей федерацией по национальным видам спорта по версии ассоциации «Сахаада-спорт» .

«В 2022г — в год 100-летия Якутской АССР федерация настольных игр отпразднует свое 30-летие, и я, как руководитель федерации, ставлю высокие цели. Наша мечта, чтобы в хабылык и хаамыска стали играть в каждой семье, в каждой школе, во всех дошкольных учреждениях не только в республике, но и за ее пределами.



В скверах и на площадках наших городов и сёл хочется увидеть детей и взрослых, наше уважаемое старшее поколение- людей, играющих в любимые игры наших предков. Эти игры прекрасно развивают гибкость пальцев и ума, тренируют реакцию и помогают разработать мелкую моторику, что полезно в любом возрасте. Для этого не нужны какие- то большие траты, я не знаю более демократичного, простого, но в то же время такого разностороннего и гармоничного вида спорта. Хабылык и хаамыска хранят в себе удивительную силу, какой-то особый культурный код, который оставили нам наши мудрые предки», — подытожила Ольга Григорьева.