Ежедневный гороскоп: воскресенье 3 апреля 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что может произойти что-то непредсказуемое. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Чтобы быть в безопасности, будьте умны и защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Не спешите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке вместе с диким, эксцентричным Ураном, который заставит вас чувствовать себя импульсивным и готовым действовать опрометчиво. (Вообще, это не ваш стиль.) Ваше настроение будет быстро меняться. Потому что будет тяжело сконцентрироваться, отложить работу, требующую внимания к деталям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас. У вас такое чувство, будто вы ждете, пока упадет другой ботинок. Остерегайтесь рефлекторных реакций или импульсивных порывов в последнюю минуту. Не горячитесь. Сохраните мир. Будьте умными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Почти наверняка друг или член группы удивит вас сегодня, сказав или сделав что-то, чего вы меньше всего ожидаете. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, другого и необычного? Возможно, друг, которого вы уже знаете, удивит вас, сказав или сделав что-то неожиданное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Родитель, учитель, босс или полиция могут сегодня сделать что-то, что застанет вас врасплох. Помните об этом и делайте все возможное, чтобы оставаться в тени и избегать неприятностей. Если вас ждет неожиданная встреча — помните о силе вежливости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы на поездку сегодня внезапно изменятся. Они могут быть отменены или перенесены или может быть задержка. Кроме того, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вас также могут удивить неожиданные новости, связанные с медициной, юриспруденцией и школьным образованием. Приготовьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дважды проверьте детали, связанные с банковским делом, общей собственностью, наследством и всем, что связано с чужим богатством или обязанностями, которые у вас есть по отношению к кому-то другому. Это связано с тем, что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Оставайтесь в курсе!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Партнер, супруг или близкий друг могут сегодня сделать что-то, что вас удивит. Они могут действовать по-другому или застать вас врасплох. Может быть, вас познакомят с кем-то необычным? В любом случае, помните об этом, чтобы не реагировать слишком остро.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваша рабочая рутина будет прервана. Нехватка персонала, задержки, поломки оборудования, компьютерные сбои, несчастные случаи и путаные сообщения — вот лишь некоторые вещи, которые могут преследовать вас сегодня. Идите медленно и обращайте внимание на все. Защитите и охраняйте своего питомца сегодня, чтобы избежать несчастных случаев или потери питомца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны знать, что этот день подвержен несчастным случаям для их детей, а это значит, что сегодня они должны быть бдительными и внимательными. Между тем, социальные планы могут внезапно измениться. А может быть, вы получите неожиданное приглашение? Оставайтесь гибкими, чтобы плыть по течению и получать удовольствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то, связанное с вашим домашним распорядком, сегодня изменится. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданный может постучать в дверь. У члена семьи могут быть неожиданные новости. Оденьтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Неожиданные новости, а также новые лица и новые места сделают этот день насыщенным и полным перемен. С другой стороны, у вас может быть блестящая идея, потому что вы можете мыслить нестандартно.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анастасия Заворотнюк (1971) и актриса Ольга Тумайкина (1972) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы предприимчивы, талантливы и симпатичны. Вы умеете очаровывать других. Вы остроумны в игривости и счастливы быть в центре внимания. В этом году простота — ваша тема. Сосредоточьтесь на том, что создает основу в вашей жизни. Физические упражнения также будут важным фактором, так как вы укрепляете многие аспекты своего мира.