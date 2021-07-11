Ежедневный гороскоп: воскресенье 11 июля 2021

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня дети могут быть более ответственными, в то время как романтические партнеры могут разочаровать. Это также день, когда могут иметь место как спортивные травмы, так и несчастные случаи с детьми, поэтому будьте бдительны. Тем временем социальные планы изменятся. (Что?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня трудно вести уютную беседу с членом семьи, потому что все немного скованно или напряженно. В частности, вам может быть сложно общаться с родителем. Кроме того, что-то неожиданное повлияет на дом и семью. Небольшой прибор может сломаться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Жизнь выглядит хуже, чем сегодня, потому что это один из тех дней, когда вы чувствуете, что ваш стакан наполовину пуст. Тем не менее, этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Держите глаза открытыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Возможно, вас сегодня беспокоят финансы. Или вы можете быть разочарованы тем, что у вас есть, потому что это день, когда ваши вещи могут быть случайно повреждены, а это означает, что что-то, что у вас есть, может быть повреждено, потеряно или украдено.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с другими сегодня, даже если что-то непросто. Многие люди сегодня не ладят друг с другом, но к счастью, это кратко. Между тем, что-то необычное может застать вас врасплох, возможно, связанное с авторитетным лицом. Будьте готовы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, вас сегодня беспокоят проблемы со здоровьем или что-то, связанное с вашей работой. Возможно, вам также придется иметь дело с перерывами в работе, со здоровьем или домашним животным. Да, сегодня что-то не так. К счастью, это кратковременное влияние, так что оставайтесь сильными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если дружба сегодня выглядит мрачно, это всего лишь мимолетное темное облако на вашем горизонте. Дела улучшатся! Светское мероприятие может разочаровать или быть отмененным. Родители должны знать, что этот день может быть опасным для их детей, поэтому будьте бдительны. (Завтра лучше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не ждите сегодня одобрения от начальства или родителей, потому что вы его, скорее всего, не получите. Это потому, что сегодня для многих хмурый день, к счастью, это временно. Проявляйте сдержанность при общении с авторитетными фигурами. Завтра будет намного лучший день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы могли бы волноваться сегодня. «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но ни к чему не приводит». Не поддавайтесь негативному мышлению. Между тем, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодня очень опасный день. Выглядите круто!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не зацикливайтесь на финансовых заботах, потому что это временный сбой. Точно так же что-то неожиданное может повлиять на то, что у вас есть. (Это может быть потеряно, украдено или повреждено.) Справляйтесь с тем, что происходит сегодня зная, что завтра будет намного лучше. Факт.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с партнерами. Отношение и ожидания могут повлиять на наши самые близкие отношения. По иронии судьбы, если вы можете перевернуть их, все будет выглядеть волшебным образом по-другому. Одно можно сказать наверняка — завтра лучший день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Лучший способ справиться сегодня — работать. Игнорируйте чувства по поводу обреченности и мрака. Работа может быть утомительной. Машины могут сломаться. К счастью, это мелочь.

Если ваш день рождения сегодня

Дрессировщик Эдгар Запашный (1976), модельер Джорджио Армани (1934) и актриса Екатерина Вилкова (1984) сегодня делятся с вами днем ​​рождения. У вас высокие личные стандарты, поэтому вы перфекционист и добиваетесь больших результатов. Вы легкомысленны и обаятельны, тем не менее, когда дело доходит до того, что вы хотите сделать, вам нравится делать ставку. Этот год — поворотный для вас, возможно, время серьезных перемен в вашей жизни. Это весело.