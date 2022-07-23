Ежедневный гороскоп: суббота 23 июля 2022

Оповещение о Луне

24 лунный день. Убывающая Луна.

После 1:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это была тяжелая неделя, но сегодня вы получите свои награды. Принимайте приглашения на вечеринки и общайтесь с другими. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и игровыми мероприятиями с детьми. Вы полны ярких идей и жаждете поболтать с родственниками, соседями, братьями и сестрами. Хорошего вам дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасные выходные для дома и семьи. Некоторые из вас планируют заняться ремонтом дома или улучшить его. Если это так, семейные обсуждения будут позитивными и оптимистичными. Вас воодушевит мысль о том, что вы, вероятно, можете позволить себе то, что надеетесь сделать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для вашего знака, потому что Луна в Близнецах красиво танцует с Юпитером. Тем временем ваш управитель Меркурий также находится в хороших отношениях с удачливым Юпитером. О да, лучше не бывает! Наслаждайтесь группами, занятиями и тусовками. Идите за тем, что вы хотите, потому что вы благословлены!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы можете привлечь к себе деньги. Кроме того, вы можете доверять своим идеям по зарабатыванию денег, которые являются амбициозными и «большими». Между тем, тихие исследования, работа или закулисье повысят вашу репутацию выигрышным образом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это суперпозитивный день для вас, потому что Меркурий в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, а это значит, что вы полны планов на будущее, включая организационные системы. Это отличный день, чтобы обсудить, как расширить бизнес или коммерческие интересы. Хороший день для подписания контрактов. Закон благосклонен к вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы производите отличное впечатление на других сегодня, потому что Луна находится на вершине вашей карты, танцуя с удачливым Юпитером. Это означает, что вам понравится общение с клубами и организациями, потому что вы пользуетесь их уважением и восхищением. По общему признанию, они знают «подробности» о вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это чудесный день, чтобы поболтать с друзьями и насладиться общением с клубами и группами, особенно с молодыми людьми. Некоторые из вас связаны с другими культурами и иностранными интересами. Общее чувство энтузиазма и уверенности заставит вас чувствовать себя молодым и уверенным в себе!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите отличное впечатление на начальство, родителей и авторитетных лиц. Это хороший день для обсуждения больших планов на будущее, включая деловые поездки. Попросите поддержки, увеличения бюджета или практических средств, которые вам нужны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы путешествий волнуют многих из вас. Других в равной степени волнуют вопросы высшего образования, медицины или права, потому что все идет по-вашему! Отношения с партнерами и вашими детьми сегодня складываются позитивно. Найдите минутку, чтобы оценить свою удачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятный день для финансовых дискуссий о совместном имуществе, наследстве или банковских спорах, потому что когда пыль уляжется, вы цвести. С Венерой напротив вашего знака помогают партнеры и близкие друзья. Это отличный день для вечеринки!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Приложите усилия, чтобы общаться и взаимодействовать с другими, потому что сегодня вам понравится общаться с людьми. Доверяйте своим творческим, масштабным идеям, потому что они могут оказаться действительно полезными. Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Это прекрасный день свиданий!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы добиться прогресса на работе или в любом прибыльном предприятии, в котором вы участвуете. Ваше мышление велико и вы оптимистичны. Поездки, связанные с работой, порадуют вас. У вас также могут быть большие планы по благоустройству дома или изучению недвижимости.

Если ваш день рождения сегодня

У актера Дэниэла Редклиффа (1989) — (Гарри Поттер) и ведущего Александра Олешко (1976) сегодня день рождения. Вы уверенный в себе человек с природной теплотой и дружелюбием. Ваш позитивный настрой гарантирует, что вас любят. Вас интересуют многие вещи, и вас привлекают персонажи. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, что означает отпустить то, что закончено или больше не работает. Время двигаться дальше.