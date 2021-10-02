Ежедневный Гороскоп: Суббота 2 октября 2021

25, 26 лунный день. Убывающая Лунa



Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 16:30 сегодня. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваша привязанность к другим сильна, особенно романтическая. (Это памятный день для влюбленных.) Тем временем кто-то может сделать вам подарок или сделать вам одолжение сегодня. Если это так, вы будете тронуты и благодарны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши чувства к партнерам и близким друзьям сегодня сильны и сильны. Это такой день, когда вы понимаете, насколько важны для вас дружба и определенные отношения. Они имеют значение. Без этих людей ваша жизнь была бы намного меньше. Почему бы им не сообщить?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы захотите улучшить свое здоровье или улучшить свою работу или то, как вы выполняете свою работу сегодня. У вас есть сильные идеи и, скорее всего, вы увидите лучшие способы делать что-то. Некоторые из вас могут завести роман, связанный с работой?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это страстный день для романтики! Может случиться что-то, что углубит или улучшит существующие отношения. Точно так же ваши отношения с детьми сегодня будут сильными. Нет ничего поверхностного. Сегодня люди на каком-то уровне осознают истинность своих отношений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете чувствовать себя почти одержимым улучшением своего места жительства. Для Льва их дом — это их замок. Они часто гордятся своим домом, а это значит, что им нравится, чтобы их дом хорошо выглядел. Сегодня у вас есть четкие представления о том, чего вы хотите достичь или чем хотите развлечься.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Все ваши разговоры с другими, даже самые случайные, сегодня покажутся глубокими и значимыми. (Это почти странно.) Тем не менее, это урок для вас, чтобы вы могли понять, насколько на самом деле важно ваше взаимодействие с другими людьми. Вы можете как-то украсить свое окружение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы увидите новый способ заработать деньги сегодня или зарабатывать деньги на стороне. Точно так же вы можете увидеть что-то красивое, что действительно хотите купить, до такой степени, что чувствуете себя немного одержимым этим. (Что ж, вы любите красивые вещи и знак Весов правит высокой модой. Вы классный.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы — один из самых страстных знаков зодиака и сегодня, когда Венера в вашем знаке танцует с вашим управителем Плутоном, вы необычайно страстны! Вот почему ваш стиль отношения к другим будет иметь необычайную силу. Новые отношения теперь могут иметь даже «судьбоносное» качество.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Друзья, особенно старые друзья, которых вы давно не видели, сейчас очень важны для вас. Наблюдая за этими дружескими отношениями, вы понимаете, что они могут для вас значить. Между тем, некоторые из вас также вовлечены в тайные отношения. О, да.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете быть связаны с кем-то, кто сегодня является артистом или творческим человеком и это участие очень интенсивное. На самом деле, вы можете узнать что-то о себе через эти отношения. А может, эта связь подтолкнет вас к изменению целей? Может быть что угодно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите сильное впечатление на важных людей — начальников, родителей, учителей, VIP-персон и полицейских. Они видят в вас страстного лидера, возможно, кого-то, кто их вдохновляет. Возможно, вы так себя не видите, но они видят.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы не чувствуете себя равнодушным к своим убеждениям. В обсуждениях политики, религии, национальных вопросов, философии, метафизики или всего, что для вас важно — вы испытываете сильные чувства! Вас будет привлекать «другой».

Если ваш день рождения сегодня

У музыкант Стинг (1951), актёр Евгений Сидихин (1964) и певица Сати Казанова (1982) сегодня празднуют день рождения. Вы заботливый человек с семейными ценностями. Для вас важны дружеские отношения. Вы внимательны и тактичны. Вы также проницательны и умны. Хорошие новости! В этом году будут признаны ваши достижения. Вы пожинаете плоды своей предыдущей тяжелой работы. Многие из вас возьмут на себя руководящую роль или получат повышение. Безусловно, вы будете восхищены сверстниками!