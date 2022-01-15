Ежедневный гороскоп: суббота 15 января 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 11:30 утра сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Пригласите семью и друзей, чтобы вкусно поесть и выпить, потому что сегодня и сегодня вечером отличное время, чтобы развлечься дома. Это также хорошее время для любых встреч или собраний у вас дома, потому что люди будут чувствовать себя приподнятыми, теплыми и щедрыми друг к другу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому вам понравится время, проведенное с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это также прекрасный день для короткой поездки, потому что вы хотите увидеть больше мира. Вы полны больших идей и готовы к приключениям!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это благоприятный день для финансовых операций. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Сегодня у вас могут быть амбициозные идеи по зарабатыванию денег. Вы также будете щедры с тем, что у вас есть, включая деньги, потому что вы заботитесь о благополучии других.

Рак (21 июня — 22 июля)

Большую часть этого дня Луна в вашем знаке танцует с удачливым, толстосумным Юпитером, что оказывает положительное влияние. Вот почему вы чувствуете теплоту и дружелюбие в общении с окружающими. Кроме того, вы окажете эмоциональную и физическую поддержку всем, кто в ней нуждается.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами сегодня, потому что это кажется правильным. Вы в приподнятом настроении, однако вы чувствуете потребность уйти от безумной суеты вокруг вас. Умная идея!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для общения с группами, клубами, организациями или классами, потому что все ваши взаимодействия с другими людьми будут позитивными и оптимистичными. Вы можете объединить усилия с кем-то (или с группой), чтобы помочь тем, кому повезло меньше. Это мудро, потому что что посеешь, то и пожнешь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы оказываете большое влияние на начальство, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полицию. Вы можете использовать свое влияние на любого, кто обладает определенным авторитетом, для общего блага других, особенно потому, что сегодня вам понравятся широкомасштабные идеи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам нужно выйти из дома, потому что вы жаждете приключений и возможности увидеть новые места и познакомиться с новыми лицами. Если вы не можете путешествовать, по крайней мере, съездите куда-нибудь в свой район, где вы никогда раньше не были. Узнайте что-то новое, потому что это будет полезным опытом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы решить, как поделиться чем-то или разделить имущество, тем более, что вы выйдете из него благоухающим, как роза! Люди будут щедры к вам сегодня. В свою очередь, вы будете щедры к тем, кто нуждается в помощи. (Примечание: истинная щедрость — это давать то, что необходимо.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, потому что у всех хорошее настроение! Люди открыты для новых идей и благотворительных предложений. Им будет приятно общаться друг с другом. Между тем, вы хотите сегодня помочь другим, даже незнакомым людям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поездки, связанные с работой, вероятны для многих из вас сегодня. Другие могут работать с другими странами или людьми из других культур. Не стесняйтесь мыслить масштабно, когда дело доходит до идей, связанных с вашей работой, вашей работой или чем-то, что связано с домашним животным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Примите все приглашения на вечеринку сегодня, потому что вы настроены на веселье! Вы интересуетесь другими культурами. Вы также стремитесь расширить свой жизненный опыт веселым способом. Поскольку вы оптимистичны, вы будете привлекать к себе других, особенно детей.

Если ваш день рождения сегодня

Кинорежиссер Егор Кончаловский (1966) и композитор Максим Дунаевский (1945) отмечают свой день рождения сегодня. Вы романтик, который любит красивые вещи. По своей природе вы эмоциональны. У вас сильно развито чувство справедливости и вы предъявляете высокие требования к себе и другим. Признание и успех важны для вас. В этом году вы будете усердно работать, чтобы строить стены, как внешние, так и внутренние.