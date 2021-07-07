Ежедневный гороскоп: среда 7 июля 2021

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Мы — стадные существа. Нам нужно выходить, чтобы увидеть других, а также, чтобы нас видели. Сегодня у вас сильная потребность поговорить с кем-нибудь. Вам нужна настоящая связь (а не только поверхностная болтовня о погоде). Дом и семья — в центре внимания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы отождествляете себя с тем, что у вас есть. Конечно, ведь вы коллекционер прекрасных вещей, любите антиквариат и красивые находки. Вы могли бы сегодня сделать немного терапевтических покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Луной в вашем знаке (это происходит два дня каждый месяц) сегодня вы будете более эмоциональны, чем обычно. Однако, когда Луна находится в вашем знаке, вам также немного повезло, чем всем другим знакам. Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Рак (21 июня — 22 июля)

Противоречивые послания сегодня: Солнце заставляет вас общаться и разговаривать с другими. Однако Луна заставляет вас прятаться и работать в одиночку или за кулисами, чтобы вы могли наслаждаться собственным уединением. Сегодня для вас это будет жонглирование.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с подругой сегодня может быть важен. Поскольку и Венера, и Марс находятся в вашем знаке, вы чувствуете сильную потребность обратиться к другим и установить с ними контакт. Фактически Марс заставит вас инициировать это действие. Вы позвоните.

Дева (23 августа — 22 сентября)

По некоторым причинам подробности вашей личной жизни сегодня становятся достоянием общественности. Люди замечают вас и говорят о вас (не все, а некоторые). Помните об этом. Это хороший день, чтобы поговорить с начальником или с руководителем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы продолжаете прекрасно выглядеть для других, потому что Солнце находится в вашем знаке, бросая на вас лестный свет. В частности, сегодня вы хотите немного приключений или шанс узнать что-то новое. На самом деле, если вы можете путешествовать и сменить обстановку — это будет прекрасно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для обсуждения банковских вопросов и всего, что связано с наследством и совместной собственностью. У вас будет хороший прогресс, особенно если вам понадобится одобрение кого-то из авторитетов. Вы готовы рассмотреть детали и перейти к мелочам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваше внимание переключается на ваши самые личные отношения, потому что Луна находится в знаке, противоположном вашему. Это сделает конфликты и взаимодействие с другими более эмоциональными. Остерегайтесь импульсивных рефлексов. Сохраняйте спокойствие и сохраняйте позитивный настрой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам, возможно, придется поработать или приложить усилия от имени кого-то другого. Это не значит, что вы мученик, это просто то, что происходит. Может кому-то нужна ваша помощь? Это также может относиться к обязательствам, которые у вас есть перед кем-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть сильная потребность быть именно тем, кем вы являетесь и дать другим понять, что вы чувствуете. Если вы в кого-то влюблены, это обязательно будет видно. Вы также можете чувствовать защиту и заботу о ком-то, особенно о детях. (Вы чувствуете необходимость заботиться о других.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последнее время жизнь стала более беззаботной. Однако сегодня вам нужна передышка. Вот почему вы хотите окунуться в отдых дома и расслабиться в знакомой обстановке, чтобы вы могли сориентироваться.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Тото Кутуньо (1943) и певица Жанна Агузарова (1967) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чувствительны, интуитивны, изобретательны и постоянно стремитесь стать лучше. Вы уверены в себе и амбициозны, но вы также наслаждаетесь собственным одиночеством. Иногда вы слишком переживаете. Этот год — время новых начинаний и новых стартов для вас, потому что вы начинаете совершенно новый девятилетний цикл. Оставайтесь гибкими и открывайте любую дверь!