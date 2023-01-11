Ежедневный гороскоп: сегодня среда 11 января 2023

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Дайте себе сегодня дополнительное пространство, чтобы справиться с неожиданностями. Возможно, вам стоит начать пораньше, потому что ваш рабочий день будет прерываться из-за технологических проблем, дефицита, отключения электроэнергии или нехватки персонала. Сделайте себе одолжение и планируйте заранее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители должны быть бдительными сегодня, потому что это день несчастного случая для их детей. Точно так же внезапно изменятся и социальные планы. Что-то может быть отложено или отменено — веселая прогулка, поход в кино, театр или спортивное мероприятие. Романтика также может столкнуться с некоторыми препятствиями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Возможно, кто-то неожиданный постучит в вашу дверь? Оденьтесь и приготовьте немного еды, чтобы быть готовым ко всему.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Однако вы также можете встретить новые лица, увидеть новые места и услышать интересные новости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня следите за своими деньгами и имуществом. Подружитесь со своим банковским счетом, чтобы знать, что происходит. Защитите то, чем вы владеете, от потери, кражи или повреждения, потому что сегодня что-то неожиданное повлияет на ваше состояние. С другой стороны, это может быть неожиданностью!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Остерегайтесь рефлекторной реакции на неожиданные события сегодня. Кто-то может сказать что-то, что застанет вас врасплох и у вас возникнет соблазн ответить так, о чем вы потом пожалеете. Будьте крутым. Сосчитайте до трех, прежде чем реагировать, чтобы контролировать ситуацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы чувствуете себя беспокойно сегодня. У вас такое чувство, будто вы ждете, пока упадет другой ботинок. Это потому, что что-то есть или возможно, удивит вас закулисным образом. Это означает, что вы могли бы даже почувствовать это приближение? Сосредоточьтесь на доме и семье. Социальные прогулки будут веселыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете встретить настоящую интересную личность. Или возможно, кто-то, кого вы уже знаете, скажет или сделает что-то, что вас удивит. Это потому, что ваше взаимодействие с друзьями и группами будет источником чего-то неожиданного. Определенно. Вы можете найти это интересным. Или вы можете быть немного напуганы, потому что слово «странный» может сбивать с толку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это непростой день. Во-первых, у вас высокая визуализация, а это значит, что люди вас замечают. Они также заметят, что что-то необычное застало вас врасплох. Вы можете услышать удивительные новости, которые вызовут у вас реакцию. Или, может быть, вы являетесь источником удивления для кого-то еще? Следите за обновлениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Путешествие может быть отложено, отменено или же вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вы также можете встретить кого-то необычного, из другой страны или другой культуры. Что-то в СМИ может вас удивить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дважды проверьте финансовые вопросы, особенно все, что касается долгов, кредитных карт, банковского дела, наследства и страховых вопросов, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области. Будьте в курсе, потому что это такая ситуация, когда — ты проспал, ты проиграл. Это ваши деньги и ваше богатство. Будьте в курсе событий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Партнер или близкий друг могут сказать или сделать что-то, что застанет вас сегодня врасплох. Зная это заранее, вы можете настроить себя так, чтобы не реагировать чрезмерно, особенно если вы хотите выглядеть круто. (Вы не обязаны реагировать сразу. Дайте себе время, чтобы все обдумать. Многие другие сделали бы это. Сделайте себе одолжение.)

Если ваш день рождения сегодня

Актер Константин Хабенский (1972) и телеведущий Андрей Малахов (1972) отмечают день рождения сегодня. Вы идеалистичны, изобретательны и умны. Вы также самодисциплинированы и заслуживаете доверия. Поскольку вы заботливы и сострадательны, вы поможете нуждающимся. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте смелым! Будьте открыты для новых путей и направлений.