Ежедневный гороскоп: пятница 21 января 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас могут появиться новые, свежие, новаторские идеи, связанные с вашей работой или возможно с вашим здоровьем. Что бы ни случилось, вы увидите, как можно что-то улучшить, особенно это касается техники. Возможно, ваши умные улучшения коснутся того, как вы обращаетесь со своим питомцем. Это интересный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы полны творческих, оригинальных идей! Также могут появиться неожиданные приглашения на светское мероприятие или что-то связанное с творческим проектом. В противном случае встреча может быть отменена. Примечание: в этот день для ваших детей возможен небольшой риск несчастных случаев. Будьте бдительны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня что-то неожиданное может повлиять на ваш домашний распорядок. Небольшой прибор может сломаться или произойти незначительная поломка. Может быть, кто-то неожиданный постучит в дверь? Запасите холодильник, чтобы быть готовым ко всему.

Рак (21 июня — 22 июля)

Есть непредсказуемое качество и по сей день. Вы можете изменить свои ежедневные планы. Вы можете встретить кого-то нового, необычного. У вас могут быть яркие, умные идеи? Тем не менее, для вас этот день слегка подвержен несчастным случаям, поэтому будьте осторожны. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете импульсивно тратить деньги. Поэтому остерегайтесь спонтанных покупок, потому что потом можете пожалеть. По крайней мере, сохраните чеки и коробку. Между тем, следите за своими деньгами, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У сегодняшнего дня есть электрическое, захватывающее качество, потому что Луна в вашем знаке танцует с диким Ураном. Это может сделать вас импульсивным и готовым сделать что-то в мгновение ока. Тем не менее, подумайте дважды, прежде чем действовать, чтобы потом не сожалеть о содеянном. Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это смутно беспокойный день для вас. Вы можете не знать, почему. Это не важно, потому что это влияние кратковременно. Не волнуйтесь, если вы чувствуете себя неуверенно в чем-то, потому что на самом деле сегодня повсюду происходят тонкие и не очень тонкие изменения. Если вы не уверены, что делать, ничего не делайте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете встретить интересного персонажа. Или возможно кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что вас удивит. Обсуждение с другом может также побудить вас пересмотреть или переосмыслить свои долгосрочные цели. Сохраняйте непредвзятость. (Но не настолько открыто, чтобы все вывалилось.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Босс, родитель, учитель или сотрудник полиции могут сегодня застать вас врасплох — будьте готовы. Это потому, что что-то, связанное с авторитетными фигурами, будет непредсказуемым. В свою очередь, это может заставить вас почувствовать бунт или склонность к чрезмерной реакции. Будьте крутым. Никогда не недооценивайте силу вежливости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок сегодня могут измениться. Или возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вы можете услышать приятные новости о курсе или о чем-то, связанном с политикой, религией или высшим образованием. Может быть что угодно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дважды проверьте все детали, касающиеся долга, общей собственности, вопросов страхования и банковского дела, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Когда дело доходит до вашего долга и вашего богатства, вы хотите быть в курсе дел и быть в курсе. Информация – это сила.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг или партнер удивит вас сегодня, сказав или сделав что-то, чего вы не ожидали. Возможно, вас с кем-то познакомят, возможно, с кем-то из широкой публики и они будут в чем-то необычны или удивительны. Держись подальше от каблуков. Будьте начеку.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Пласидо Доминго (1941), актриса Светлана Ходченкова (1983) и актер Дмитрий Харатьян (1960) сегодня отмечают день рождения. Вы дружелюбны и общительны. Людей привлекает ваша искренность. Вы веселы, щедры и вас привлекают гуманитарные дела. Этот год является для вас первым годом девятилетнего цикла, а это значит, что вы можете открыть любую дверь, чтобы исследовать новые возможности. Имейте мужество своих убеждений! Доверяйте своей независимости и ищите новые возможности.