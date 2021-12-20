Ежедневный гороскоп: понедельник 20 декабря 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговор с начальником, родителем или авторитетным лицом вас сегодня удивит. Кто-то может предложить то, что вы меньше всего ожидали услышать? (Надеюсь, вы довольны.) Возможно, что-то неожиданное заставит вас сместить долгосрочный план?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы заняться новым исследованием, изучить новый предмет или выучить новый язык, потому что вы стремитесь исследовать новые идеи. У вас также может быть внезапная возможность отправиться в путешествие сегодня. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей непродолжительное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя слегка наэлектризованным, потому что ваш правитель Меркурий танцует с непредсказуемым Ураном. Будет разумно дважды проверить детали, касающиеся совместной собственности, налогов, долгов и страхования, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области. Будьте в курсе!

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то из ваших близких, партнер или друг, удивит вас сегодня. Они могут бросить вам мяч или, может быть, у них есть захватывающая новая информация? Возможно, вы встретите кого-то нового сегодня или познакомитесь с широкой публикой. Если так, то этот человек будет необычным или другим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша рабочая сцена преподнесет вам сегодня несколько сюрпризов. Вы можете встретить кого-то нового на работе? Кто-то может сказать или сделать что-то, что вас удивит? Обратите внимание: владельцы домашних животных должны знать, что на их питомцев может повлиять что-то непредсказуемое. Будьте в курсе!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы полны прекрасных творческих идей, поэтому это захватывающий день для тех, кто работает в сфере искусства или индустрии развлечений. На самом деле, вам может прийти сладкое приглашение! (Если это так, ответьте быстро.) Тем временем, родители — обратите внимание: это день, когда ваши дети подвержены несчастным случаям, поэтому будьте особенно бдительны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Кто-то неожиданный может появиться у вашей двери? Семейные новости могут быть захватывающими. Это не обычный понедельник, будьте готовы к сюрпризу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы полны умных, необычных и оригинальных идей. Однако из-за того, что ваш ум взволнован, вы можете упускать из виду детали. К счастью, вы восполните это повышенной интуицией. Родственники, братья, сестры и соседи могут сообщить неожиданные новости. Вы можете встретить новое лицо?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы или ваше имущество сегодня. Например, вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Возможно, что-то, что принадлежит вам, будет внезапно потеряно, повреждено или украдено? С другой стороны, у вас может быть умная идея для заработка.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный способ начать неделю, потому что вас что-то волнует. Вы чувствуете себя живым и нетерпеливым! Как ни странно, все, с чем вы сталкиваетесь сегодня, будет иметь новую свежесть. Вам может показаться, что вы внезапно приземлились с Марса.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы почувствуете беспокойство, потому что ваш правитель Уран танцует с Меркурием, а Меркурий связан с вашим повседневным общением и вашими повседневными привычками. Вот почему этот день непредсказуем для большинства людей, в том числе и для вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг может вас сегодня удивить. Возможно, этот человек является членом группы? Как вариант, вы можете встретить кого-то нового, отличающегося от других, авангардного или необычного в некотором роде. Как бы то ни было, это не скучный день. Наслаждайтесь встречами с новыми людьми. Узнайте что-то новое!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елизавета Боярская (1985) и иллюзионист Ури Геллер (1946) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Внешне у вас непринужденная легкость, однако внутренне вы чувствительны и экстрасенсы. Вы всегда будете молодым, юмористическим и игривым, потому что это ваша основная натура. Этот год был для вас годом начала. Продолжайте проявлять смелость и открывайте новые двери, чтобы исследовать новые возможности. Следующий год будет более медленным, а вы сосредоточитесь на отношениях.