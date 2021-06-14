Ежедневный гороскоп. Понедельник 14 июня 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день полон непредсказуемых событий. Социальные мероприятия могут быть отменены или изменены. Возможны спортивные несчастные случаи. Родители должны проявлять особую бдительность, чтобы не допустить несчастных случаев со своими детьми. Отношения с кем-то постарше могут измениться или закончиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня много сбоев, а значит, нужно быть готовым. Для начала может случиться спор с членом семьи. Мелкая бытовая техника может выйти из строя. Может произойти поломка дома. Внезапные новости, затрагивающие родителей, начальника или вашу карьеру, могут вас удивить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны! Этот день для вашей репутации очень опасен, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Подумайте, прежде чем говорить или действовать. С другой стороны, поскольку вы можете мыслить нестандартно, у вас могут быть умные идеи. Однако авторитетные фигуры могут подавить все, что вы предлагаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами, имуществом и всем, что связано с вашим богатством и активами, потому что это непредсказуемый день. Вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть повреждено или потеряно. Правительство или партнер могут усложнить вам задачу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Даже если вы спрячетесь под одеялом, этот день будет для вас тяжелым. Отношения с авторитетными лицами и родителями ненадежны. Возможны споры с партнерами и близкими друзьями. Это также опасный день, так что будьте осторожны. Медленно-медленно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше спокойствие может быть нарушено сегодня, потому что за кулисами происходит что-то, чего вы не ожидали. Изменения витают в воздухе, нравится вам это или нет. Это могло вызвать беспокойство. Однако вы также можете столкнуться с противодействием со стороны начальника или правил и положений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на вашу дружбу с кем-то или ваше взаимодействие с членом группы. Отношения могут даже быть разорваны. Возможны ссоры из-за финансирования, совместной ответственности и отношений с детьми и творческими проектами. Действуйте осторожно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что это день, полный перерывов и неожиданных событий. Отношения с родителями и начальством могут быть конфронтационными. Семейная рознь вероятна. Возможно, что-то неожиданное полностью изменит ваши планы сегодня. Будьте начеку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и все, что делаете. Планы поездок будут изменены или отменены. Точно так же что-то может повлиять на расписание колледжей и университетов. Скорее всего, авторитетный деятель скажет вам, почему вы что-то не можете сделать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это трудный день, особенно для финансов, совместной собственности, налогов, долгов, ипотеки и инвестиционных холдингов. Родители обращают внимание на то, что этот день для ваших детей также опасен, поэтому будьте бдительны. Социальные планы будут отменены или изменены. Дважды проверьте все детали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете столкнуться с разногласиями с партнерами и близкими друзьями из-за ссоры в семье или внезапной перемены дома. Сегодня люди склонны проявлять чрезмерную активность и видеть во всем худшее. Сохраняйте бодрость духа и остроумие. (Не выходите из дома без них.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям, поэтому держите глаза открытыми и не торопитесь. Будьте в курсе всего, что происходит вокруг вас, идете ли вы, бегаете трусцой, едете на велосипеде или за рулем. Точно так же подумайте, прежде чем говорить, чтобы потом не пожалеть.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Сафонова (1956), актер Федор Дунаевский (1969) и певица и телеведущая Регина Тодоренко (1990) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы талантливы, креативны и разносторонне развиты. Вы тоже импульсивны! Вы любите приключения и общение с другими. В девятилетнем цикле вы находитесь в семилетнем цикле. Это время как обучения, так и обучения. В этом году ваша духовная сторона будет углубляться и улучшаться. Возможно, вас больше интересуют таро, астрология или нумерология.