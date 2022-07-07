Ежедневный гороскоп: четверг 7 июля 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:00. Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

К счастью, сегодня прекрасный день для важных дискуссий с партнерами и близкими друзьями. Это отличный день для подписания контрактов или согласия на что-то важное, потому что вы носите разумную шляпу. Тем не менее, будьте открыты для советов от кого-то старше или более опытного, чем вы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это практический рабочий день и вы будете довольны, потому что вам будет легко добиться многого. Составьте список дел утром и вперед! Одна из причин, по которой вы будете продуктивны, заключается в том, что сегодня у вас трезвый, реалистичный взгляд на вещи, а также вы терпеливы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для обучения детей или юных умов, потому что люди готовы мириться с небольшими невзгодами, чтобы получить то, что они хотят сегодня. Пожилой учитель, профессор или кто-то более опытный может дать вам сегодня хороший совет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные обсуждения сегодня пройдут хорошо. Легко уважать родителей и старших родственников и принимать их советы. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед, не так ли? Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел до вас?

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения с другими сегодня пройдут хорошо, особенно о важных документах, контрактах и ​​переговорах. Поскольку вы находитесь в разумном настроении, вы реально увидите, во что ввязываетесь, потому что будете знать параметры. Это важный день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что все, что вы делаете, вы будете делать тщательно. У вас также будет дисциплина и сила, чтобы справиться с некоторыми проблемами, если они возникнут. У кого-то постарше есть совет для вас — послушайте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это победный день для вас! Просите то, что вы хотите и на самом деле имейте смелость просить немного больше, чем вы ожидаете, потому что вы скорее всего, получите это. Сегодня у вас есть отличные навыки ведения переговоров о детях, мире развлечений, искусстве, спорте и общественных мероприятиях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Тихие исследования, проведенные в одиночку или за кулисами, сегодня окупятся. Это может принести пользу вашему дому или какой-то бытовой ситуации или возможно, родителю. В свою очередь, родитель или старший член семьи может предложить вам практический совет или помощь. Будьте открыты для этого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговор со взрослой женщиной определенно принесет вам сегодня пользу. На самом деле, что бы ни происходило, в конечном итоге может повлиять на то, как вы думаете о некоторых будущих целях. Вы можете изменить свое мнение о чем-то. Вы можете выбрать новый подход, более практичный.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня люди будут уважать вас. Вы немного высоковаты, больше, чем обычно. Тем не менее люди видят, что у вас трезвый и реалистичный взгляд на вещи, поэтому и хотят знать ваши мысли и мнения. По сути, вы понимаете принцип «Нет боли, нет выгоды».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для учебы любого рода. Это хороший день для юридических переговоров, подписания контрактов и серьезных планов будущих путешествий. Обсуждения с иностранными интересами и пожилыми людьми пройдут хорошо. Послушайте, что говорят другие, прежде чем прыгать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для решения финансовых вопросов, связанных с общей собственностью, банковским делом, налогами, долгами, вопросами страхования и наследства. Вся эта бюрократия. Не бойтесь, у вас есть терпение и вы будете реалистами.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант, певец, автор песен Тото Кутуньо (1945) и певица Жанна Агузарова (1962) отмечают сегодня свой день рождения. Вы очень чувствительны. Вы обладаете сильным интеллектуальным стремлением и постоянно ищете способы улучшить себя и стать лучше. Вы независимы, самодостаточны и верны семье. В этом году вы сосредоточены на отношениях, потому что важно найти отношения, которые приносят вам пользу.