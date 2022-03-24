Ежедневный гороскоп: четверг 24 марта 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:45 до 18:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня. Это мощный день для вас, потому что Солнце находится в вашем знаке, в то время как Луна также находится в вашем огненном знаке. Это поддерживает и бодрит вас. Тем не менее, большая часть этого дня является оповещением о Луне (см. выше). Помните об этом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прямо сейчас на вас действуют два сильных влияния. С одной стороны, вы хотите быть сдержанным и работать в одиночку или за кулисами, потому что вам комфортно быть сдержанным. Однако, когда Марс находится на вершине вашей карты, ваши амбиции пробуждаются! Будьте осторожны. Проверьте оповещение о Луне сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Действуйте осторожно сегодня, потому что Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку, а это означает, что вы должны идти более чем на полпути, имея дело с другими. В дополнение к этому, большая часть этого дня является оповещением о Луне. Отложите важные решения. Ограничьте расходы на еду и газ.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы заметны и люди восхищаются вами. Тем не менее, сегодня на работе или в вопросах, связанных со здоровьем или даже имея дело с домашним животным, вы можете столкнуться с нехваткой, задержками и сбоями. Ситуация улучшится после того, как оповещение о Луне закончится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сильный день, потому что и Солнце, и Луна находятся в ваших огненных знаках, которые поддерживают вас и придают вам силы. Однако помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.) Тем не менее, это творческий, игривый день! Наслаждайтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы расслабиться дома в знакомой обстановке, если вы можете это сделать, даже если вы можете столкнуться с дефицитом и запутанным общением. Избегайте внутренних решений, пока оповещение о Луне не закончится. Тем не менее, это спокойный день для вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, разговаривая с другими, потому что большая часть сегодняшнего дня — это оповещение о Луне, которое происходит в вашем Доме связи. Не давайте обещаний никому. Но это время отлично подходит для творческих идей!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам важно знать, что сегодня в вашем Денежном Доме происходит оповещение о Луне, что означает ограничение ваших расходов на еду и газ. Избегайте других покупок или финансовых решений, пока оповещение о Луне не закончится. (См. выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это творческий день для вас, а это значит, что вы полны творческих идей, потому что мыслите нестандартно. Запишите эти идеи и помните о них, но не реализуйте их и не действуйте, пока не закончится оповещение о Луне, особенно потому, что Луна находится в вашем знаке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете чувствовать себя хорошо, если сможете сидеть дома и вести себя сдержанно. Некоторые из вас будут более вовлечены, чем обычно, в общение с родителями. Не принимайте важных решений сегодня, пока не закончится оповещение о Луне. То же самое для траты денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы цените дружбу и сегодня прекрасный день, чтобы пообщаться с друзьями или группами. Тем не менее, из-за нечеткого качества оповещения о Луне подождите, пока оно не закончится, чтобы согласиться на что-то важное. (Вы будете рады, что сделали это.) Любые физические упражнения будут отличной идеей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не делайте сегодня ничего добровольно и помните о дискуссиях с начальством и родителями, потому что оповещение о Луне происходит в верхней части вашего графика. (См. выше.) Подождите, пока это не закончится, прежде чем принимать решения. А пока только ждите на берегу.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Буйнов (1950) и певец Александр Серов (1954) отмечают сегодня свой день рождения. Вы прирожденный лидер, которого любят и щедры по отношению к другим. Вы проницательны, даже экстрасенсы. Люди уважают вас, потому что вы говорите правду. Служение другим важно в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях и отношениях. Инвестируйте в себя. Запишитесь курс. Узнайте что-то новое или изучите преображение.