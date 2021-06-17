Ежедневный гороскоп: Четверг 17 июня 2021

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы в курсе своего здоровья. Или возможно, ваш питомец? Скорее всего, вам придется работать на благо кого-то другого и более того, вы можете не получить должное за то, что делаете. Облом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это относительно спокойный день. Если можете, пообщайтесь с другими. Вы также интересуетесь искусством, музыкой, фильмами и развлечениями. Романтика сегодня будет более страстной и интересной. Вы также чувствуете, что кого-то защищаете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хотите уединиться в одиночестве, потому что это хорошо. Это идеальный день для созерцания или приятного расслабления в уединении. (Вы можете понять, насколько ваши привычки определяют вашу жизнь.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в разговоре с другими людьми вы чувствуете необходимость установить эмоциональную связь. Вы хотите настоящую вещь. Вы не хотите поверхностной болтовни. Вам нужен содержательный разговор.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете идентифицировать себя со своим имуществом сегодня, поэтому вы можете захотеть чем-то похвастаться. Или может быть, вы не одолжите что-то кому-то, потому что это слишком дорого. Сегодня вы сосредоточены на своих деньгах, поэтому вы также лучше осведомлены о своих привычках тратить. Это хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя более эмоционально, чем обычно — без вопросов. Вы эмоционально подаете, а также эмоционально требовательны. Это потому, что сегодня вы чувствуете сильную потребность в отношениях с другими. Примечание: приятно знать, что сегодня вам немного повезло, поэтому вы можете попросить вселенную об одолжении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время ваш темп был немного беспокойным и загруженным, поэтому сегодня вы будете приветствовать уединение в красивой обстановке. Желательно с хорошей закуской — чем-нибудь вкусным. (Тогда вы почувствуете утешение.) У вас также будет возможность собраться с силами, прежде чем отправиться в путь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с другом, возможно, женщиной, будет для вас сегодня значимым. Несомненно, вы почувствуете связь с этим человеком, который вас успокаивает. Фактически, это повышенное доверие или близость побудят вас поделиться с ними своими мечтами о будущем. Почему нет?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы должны знать, что люди сегодня замечают вас больше, чем обычно. Вам нужно сделать какой-то контроль повреждений? Проверить застежку-молнию? Это тот день, когда вы можете публично поспорить с любимым человеком. (Люди могут слышать ваше шипение.) Расслабьтесь — просто помните об этом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку вы сегодня жаждете стимулов и приключений, вы хотите, чтобы что-то произошло! Вы не хотите старого, такого же. Очевидно, что если вы хотите получить другой результат, вам нужно сделать что-то другое, чтобы это произошло. Идите туда, где вы никогда раньше не были. Знакомьтесь с людьми из разных слоев общества. Сделайте что-нибудь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя для вас это веселое время, вы не можете игнорировать дела. Не навсегда. Что происходит с вашим банковским счетом и другими бюрократическими делами? Позаботьтесь о незаметных деталях или по крайней мере, проверьте их, чтобы знать, что происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы должны сотрудничать с другими, особенно с самыми близкими вам людьми. Смиритесь с ними. Это потому, что Луна находится напротив вашего знака. Через две недели, когда Луна в вашем знаке, они должны с вами ладить.

Если ваш день рождения сегодня

Украинский ведущий Дмитрий Комаров (1983) телепередача «Мир наизнанку», певица Жанна Бичевская (1944) и актриса Александра Захарова (1962) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы остроумны, интересны, креативны и легко приспосабливаетесь. У вас приветливый, общительный стиль и тем не менее, вы серьезный человек, у которого есть серьезные опасения. Вы можете быть импульсивными. В девятилетнем цикле сейчас один год, что означает, что это время новых начинаний. Будьте внимательны ко всем возможностям. Откройте любую дверь!