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Фоторепортаж: Первый парад всадников в Якутске
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Красота & Здоровье
Сегодня день рождения организатора здравоохранения
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 28 июня 2019
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Финансы
Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК
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Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
27.06.2019, 20:31
Якутск
Фотофакт
В Якутске открыли городской пляж
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Происшествия
Житель Якутска ограбил проигнорировавших его девушек
27.06.2019, 19:06
Происшествия
Резонанс
«Якутскэкосети» оштрафовано на 500 тысяч
27.06.2019, 18:56
Погода
Жара и ветер — погода в Якутске на завтра
27.06.2019, 18:26
Красота & Здоровье
Валерий Сентяков обсудил решение вопросов медицины на Нижней Колыме
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Культура & Образование
Анонс
Силач, 3-х метровый жонглер, пони и клоуны в Цирке-шапито
27.06.2019, 18:00
Экономика
Власти Якутии заявили, что региону нужно 23 самолета
27.06.2019, 17:50
Якутск
В местности Ус Хатын организованы две автостоянки на 5000 мест
27.06.2019, 17:40
Погода
Прогноз на завтра: лето!
27.06.2019, 17:37
Происшествия
В Якутске воздушный шарик стал причиной ограничения электроэнергии
27.06.2019, 17:30
Происшествия
В Усть-Янском улусе возле села загорелась сухая растительность
27.06.2019, 17:20
Политика
Галина Данчикова: С регулированием сбора мамонтовой фауны нужно определиться к сентябрю
27.06.2019, 17:10
Экология
Фотофакт
В Якутии медвежья семья попрошайничает на трассе
27.06.2019, 17:00
Происшествия
В Якутии директор строительной организации обвиняется в хищении и растрате
27.06.2019, 16:45
Якутск
График и схемы движения автобусов до местности «Ус-Хатын»
27.06.2019, 16:20
Судебная хроника
В Якутии ревнивая женщина забила соперницу до смерти
27.06.2019, 16:00
Происшествия
В Якутии главному бухгалтеру управления образования предъявлено обвинение
27.06.2019, 15:40
Общество
Осужденные отметили Ысыах
27.06.2019, 15:30
Якутск
Евдокия Евсикова: Выпускникам надо взвешенно подойти к вопросу будущей профессии
27.06.2019, 15:20
Экономика
Завершен завоз ГСМ по реке Вилюй
27.06.2019, 15:10
Экономика
В Якутске наметился положительный сдвиг по техдиагностированию газового оборудования в старых домах
27.06.2019, 15:00
Якутия
Фотофакт
Айсен Николаев пересел с самолета в вертолет
27.06.2019, 14:50
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
27.06.2019, 14:40
Финансы
Уважая традиции: Алмазэргиэнбанк отметил национальный праздник Ысыах
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Экология
Сухая и ветреная погода способствует распространению пожаров в Момском улусе
27.06.2019, 14:00
Культура & Образование
Афиша
Зрелищное шоу «Цирк и Спорт»
27.06.2019, 13:45
Якутия
Музыка для всех!
27.06.2019, 13:30
Спорт
Все, что вы хотели знать о талисманах Игр народов Якутии
27.06.2019, 13:15
Якутия
Фотофакт
В Якутске стартовал международный фест-форум «Наследники традиций»
27.06.2019, 13:00
Якутия
В Якутии продолжается работа по защите прав обманутых дольщиков
27.06.2019, 12:59
Культура & Образование
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
27.06.2019, 12:49
Якутия
Жителей и гостей Якутии приглашают на «Sakha Innovation»
27.06.2019, 12:37
Политика
Феодосия Габышева поднимет вопрос поддержки школ на Крайнем Севере
27.06.2019, 12:24
Якутия
В Якутии предлагают усилить защиту прав потребителей
27.06.2019, 12:16
Происшествия
Якутянин вышел из тюрьмы и сразу ограбил человека
27.06.2019, 12:11
Спорт
Спортивная программа Игр народов Якутии в одной картинке
27.06.2019, 12:05
Спорт
Восходящие звезды Востока
27.06.2019, 12:00
Экономика
Анонс
Для жителей Губинского округа будет работать «Школа грамотного потребителя»
27.06.2019, 11:49
Якутск
Бесплатный Wi-Fi в Якутске
27.06.2019, 11:43
Якутия
Анонс
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
27.06.2019, 11:37
Политика
В России появится интерактивная карта для контроля за тарифами ЖКХ
27.06.2019, 11:25
Якутск
Пляж Якутска откроется уже сегодня!!!
27.06.2019, 11:12
Экономика
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27.06.2019, 11:00
Якутск
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27.06.2019, 10:49
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Ежедневный гороскоп, пятница 28 июня 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 00:30 до 7:00. После этого Луна движется из Овна в Телец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Родитель или авторитет в семье может удивить вас сегодня. Они могут хотеть больше свободы или больше власти. Или, может быть, вы тот, кто хочет изменить правила и иметь больше свободы и независимости дома?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это стремительный, захватывающий день! Ожидайте увидеть новые места, услышать новое и познакомиться с новыми людьми. Вы можете отправиться в неожиданное короткое путешествие. Вы также можете встретить настоящего персонажа. Одно можно сказать наверняка – это не скучный день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то, что связано с вашими финансами или активами, удивит вас сегодня. Если вы делаете покупки, вы можете импульсивно купить что-то хай-тек или необычное. Возможно, у вас будут какие-то идеи по зарабатыванию денег? Следите за своим имуществом, чтобы быть в безопасности.

Рак (21 июня-22 июля)

Это живой день! Как будто вы чувствуете больше электричества в воздухе! Вот почему вы готовы к приключениям и хотите чего-то нового и необычного. Вы чувствуете себя независимым и не хотите, чтобы кто-нибудь говорил вам, что делать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас могут быть некоторые озарения или просветления. Некоторые из вас могут даже иметь личное прозрение о чем-то. «Эврика!» Если вы думаете, что ваша жизнь слишком упорядочена или слишком статична, вы захотите внести изменения. Вы хотите свободу действий!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы присоединиться к клубу или классу, потому что вы стремитесь познакомиться с людьми, которые необычны или имеют другое происхождение. В частности, вы хотите встретить кого-то, кто расширит ваш кругозор или научит вас чему-то. Некоторые из вас встретят настоящего персонажа!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше взаимодействие с родителем или начальником может быть удивительным или другим по какой-то причине сегодня. Они могут сказать или сделать что-то, что будет неожиданно для вас. Или они могут просветить вас или поделиться некоторыми интересными новостями! Что бы ни случилось, вы захотите иметь больше самоопределения и свободы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Внезапная возможность путешествовать может упасть на колени сегодня. Или, может быть, этот сюрприз будет связан с получением дальнейшего образования? Нечто связанное с публикацией, средствами массовой информации, медициной, законодательством и путешествиями будет неожиданным – и, надеюсь, бонусом!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Удивительные новости о наследстве или подарке от кого-то еще могут случиться сегодня. Или вы можете получить приятные новости о том, что ваш партнер получает бонус, повышенную зарплату или подарок, которым вы можете поделиться. Вы можете чувствовать себя свободными от ограничений или обязанностей, которые у вас были ранее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

То, что связано с партнером или близким другом, удивит вас сегодня. Либо они сделают что-то, что застигнет вас врасплох, либо вы можете услышать удивительные новости о них. Кроме того, в ваших отношениях с партнерами и близкими друзьями вам понадобится больше автономии и свободы. Да уж!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите быть своим собственным начальником на работе сегодня, потому что вы чувствуете себя гордым и независимым! Между тем, что-то необычное может произойти на работе. Может появиться новое высокотехнологичное оборудование или сломаться оборудование или технологии. Это плохо!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Веселое приглашение может упасть к вам на колени сегодня. Вас могут пригласить на вечеринку, спортивное мероприятие или что-то связанное с искусством. Скажи да, потому что это окно возможностей будет кратким. Между тем, родители должны быть бдительными, потому что это день несчастных случаев для ваших детей.

Если ваш день рождения сегодня

Гимнастка Ляйсан Утяшева делит сегодня ваш день рождения. У вас сильная личность и отличное чувство юмора. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.

Источник: SAKHALIFE.RU
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