Этно-фестиваль «Моя Якутия» собрал 1488 участников

12 июня в Якутске прошел большой гала-концерт и торжественное подведение итогов I республиканского этно-фестиваля «Моя Якутия», посвященного 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Символично, что Гала-концерт победителей совпал с празднованием Дня России и стал для всех своеобразным признанием в любви к Отчизне и своей малой родине. Фестиваль собрал под своим крылом 1488 участников из 36 районов нашей многонациональной Республики, объединив в радужное многоцветье культурное наследие народов Якутии.

Участников мероприятия поприветствовал министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин и другие почетные гости праздника.

Творческая команда Дома дружбы народов, во главе с художественным руководителем, заслуженным работником культуры РС(Я) Жанной Николаевой и режиссером проекта, заслуженным работником культуры РС(Я) Людмилой Антипиной, подарила восторженным зрителям самый многонациональный, самобытный и радостный праздник, символизирующий Дружбу, Единение и Согласие!