ЕР проводит Неделю приемов по вопросам материнства и детства
Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 31 мая по 04 июня 2021 года проводит Неделю приемов родителей по вопросам материнства и детства, приуроченную к Международному дню защиты детей при участии специалистов привлеченных органов власти, ведомств и учреждений.
|31 мая 2021 года
|16:00-17:00
|Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
|Акимов Александр Константинович
|89143034248 WhatsApp
|Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)
|31 мая 2021 года
|14:00-17:00
|Старший референт
|Павлова Наталья Дмитриевна
|508-368
|02 июня 2021 года
|14:00-17:00
|Уполномоченный по правам ребенка в РС (Я)
|Соловьева Анна Афанасьевна
|508-370
|03 июня 2021 года
|14:00-17:00
|Старший референт
|Бушков Терентий Юрьевич
|508-369
|Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
|01 июня 2021 года
|09:00-12:30
|Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций
|Дмитриева Мария Ивановна
|22-60-31
|03 июня 2021 года
|14:00-18:00
|Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций
|Дмитриева Мария Ивановна
|22-60-31
|Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
|31 мая 2021 года
|10:00-12:00
|Главный специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан
|Тарабукина Сардана Макаровна
|14:00-16:00
|Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан
|Чичахов Дьулустан Анатольевич
|Телефон для приема обращений граждан 89644288449 Будет включена автоматическая переадресация звонка по времени приема
|01 июня 2021 года
|10:00-12:00
|Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан
|Неймохова Ольга Михайловна
|14:00-16:00
|Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению
|Тарасова Вера Евстафьевна
|02 июня 2021 года
|10:00-12:00
|Врач методист ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»
|Босикова Вера Ильинична
|14:00-16:00
|Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населению
|Торонова Айталина Константиновна
|03 июня 2021 года
|10:00-12:00
|Главный внештатный акушер-гинеколог
|Ушницкая Екатерина Константиновна
|14:00-16:00
|Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населению
|Бубякина Инга Ивановна
|04 июня 2021 года
|10:00-12:00
|Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан
|Чичахов Дьулустан Анатольевич
|14:00-16:00
|Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан
|Неймохова Ольга Михайловна
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
|01 июня 2021 года
|17:00
|Министр
|Сивцев Михаил Петрович
|506-901
|02 июня 2021 года
|14:00-16:00
|Первый заместитель министра
|Любимова Ирина Павловна
|506-904
|17:00-18:00
|И.о. руководителя отдела государственной службы, организационной и кадровой работы
|Винокурова Мария Михайловна
|506-988
|14:00-15:00
|И.о. руководителя отдела финансово-экономической и ревизионной деятельности
|Громова Ольга Сергеевна
|506-061
|14:00-15:00
|Главный специалист отдела науки и высшего образования
|Петрова Туяра Парфеньевна
|506-475 506-040 507-927 «Горячая линия» по целевой подготовке
|14:00-15:00
|И.о. руководителя отдела среднего профессионального образования
|Роева Александра Алексеевна
|506-033
|14:00-15:00
|Руководитель отдела общего образования
|Тен Лена Борисовна
|506-913
|17:00-18:00
|Руководитель воспитания и дополнительного образования
|Яшина Ольга Анатольевна
|506-915
|09:15-10:15
|Руководитель юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защиты
|Мыреев Гаврил Гаврилович
|506-965
|03 июня 2021 года
|14:00-14:00
|Первый заместитель министра
|Присяжный Михаил Юрьевич
|506-024
|Управление образования Окружной администрации г. Якутска
|Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады 01, 02, 03 июня 2021 года
|09:00-12:00
|Специалист Управления образования
|Личный прием
|По вопросам общего образования с 31 мая по 04 июня 2021 года
|09:00-18:00
|Специалист Управления образования
|34-35-17
|Управа Автодорожного округа ГО «Город Якутск»
|с 31 мая по 04 июня 2021 года
|10:00-16:00
|Заместитель руководителя управы по общим вопросам
|Обоюков Николай Сергеевич
|40-32-40
|10:00-16:00
|Специалист по социальным вопросам
|Скрябина Акулина Максимовна
|40-32-40
|Управа Промышленного округа ГО «Город Якутск»
|31 мая, 03 июня 2021 года
|09:00-12:30
|Ведущий специалист по социальным вопросам
|Никулина Лена Декабриновна
|44-97-28
|01, 02, 04 июня 2021 года
|09:00-12:30
|Ведущий специалист по организационной работе
|Сидорова Евдокия Ивановна
|44-97-28
В графике возможны изменения и дополнения.
Ответственный за проведение приема – координатор по работе с обращениями граждан Джабраилова Любовь Константиновна 89244626678
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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