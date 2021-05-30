30.05.2021
18:09
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Политика

ЕР проводит Неделю приемов по вопросам материнства и детства

Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 31 мая  по 04 июня 2021 года проводит Неделю приемов родителей по вопросам материнства и детства, приуроченную к Международному дню защиты детей при участии специалистов привлеченных органов власти, ведомств и учреждений.

31 мая 2021 года 
16:00-17:00Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииАкимов Александр Константинович89143034248 WhatsApp 
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 
31 мая 2021 года 
14:00-17:00Старший референтПавлова Наталья Дмитриевна508-368 
02 июня 2021 года 
14:00-17:00Уполномоченный по правам ребенка в РС (Я)Соловьева Анна Афанасьевна508-370 
03 июня 2021 года 
14:00-17:00Старший референтБушков Терентий Юрьевич508-369 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) 
 01 июня 2021 года 
09:00-12:30Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организацийДмитриева Мария Ивановна22-60-31 
                                        03 июня 2021 года   
14:00-18:00Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организацийДмитриева Мария Ивановна22-60-31 
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
31 мая 2021 года 
10:00-12:00Главный специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений гражданТарабукина Сардана Макаровна  
14:00-16:00Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений гражданЧичахов Дьулустан Анатольевич  Телефон для приема обращений граждан   89644288449   Будет включена автоматическая переадресация звонка по времени приема             
                                        01 июня 2021 года  
10:00-12:00Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений гражданНеймохова Ольга Михайловна 
14:00-16:00Руководитель Департамента организации медицинской помощи населениюТарасова Вера Евстафьевна 
                                        02 июня 2021 года  
10:00-12:00Врач методист ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»Босикова Вера Ильинична 
14:00-16:00Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населениюТоронова Айталина Константиновна  
                                           03 июня 2021 года   
10:00-12:00Главный внештатный акушер-гинекологУшницкая Екатерина Константиновна  
14:00-16:00Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населениюБубякина Инга Ивановна  
                                           04 июня 2021 года   
10:00-12:00Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений гражданЧичахов Дьулустан Анатольевич  
14:00-16:00Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений гражданНеймохова Ольга Михайловна  
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
01 июня 2021 года 
17:00 МинистрСивцев Михаил Петрович506-901 
                                      02 июня 2021 года   
14:00-16:00Первый заместитель министраЛюбимова Ирина Павловна506-904 
17:00-18:00И.о. руководителя отдела государственной службы, организационной и кадровой работыВинокурова Мария Михайловна506-988 
14:00-15:00И.о. руководителя отдела финансово-экономической и ревизионной деятельностиГромова Ольга Сергеевна506-061 
14:00-15:00Главный специалист отдела науки и высшего образованияПетрова Туяра Парфеньевна506-475 506-040 507-927 «Горячая линия» по целевой подготовке 
14:00-15:00И.о. руководителя отдела среднего профессионального образованияРоева Александра Алексеевна506-033 
14:00-15:00Руководитель отдела общего образованияТен Лена Борисовна506-913 
17:00-18:00Руководитель воспитания и дополнительного образованияЯшина Ольга Анатольевна506-915 
09:15-10:15Руководитель юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защитыМыреев Гаврил Гаврилович506-965 
                                         03 июня 2021 года   
14:00-14:00Первый заместитель министраПрисяжный Михаил Юрьевич506-024 
Управление образования Окружной администрации г. Якутска 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады 01, 02, 03 июня 2021 года 
09:00-12:00Специалист Управления образованияЛичный прием 
По вопросам общего образования   с 31 мая по 04 июня 2021 года 
09:00-18:00Специалист Управления образования34-35-17 
Управа Автодорожного округа ГО «Город Якутск» 
                      с 31 мая по 04 июня 2021 года 
10:00-16:00Заместитель руководителя управы по общим вопросамОбоюков Николай Сергеевич40-32-40 
10:00-16:00Специалист по социальным вопросамСкрябина Акулина Максимовна40-32-40 
Управа Промышленного округа ГО «Город Якутск» 
31 мая, 03 июня 2021 года 
09:00-12:30Ведущий специалист по социальным вопросамНикулина Лена Декабриновна44-97-28 
01, 02, 04 июня 2021 года 
09:00-12:30Ведущий специалист по организационной работеСидорова Евдокия Ивановна44-97-28 

В графике возможны изменения и дополнения.

Ответственный за проведение приема – координатор по работе с обращениями граждан Джабраилова Любовь Константиновна 89244626678

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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