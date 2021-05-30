ЕР проводит Неделю приемов по вопросам материнства и детства

Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) с 31 мая по 04 июня 2021 года проводит Неделю приемов родителей по вопросам материнства и детства, приуроченную к Международному дню защиты детей при участии специалистов привлеченных органов власти, ведомств и учреждений.

31 мая 2021 года 16:00-17:00 Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Акимов Александр Константинович 89143034248 WhatsApp Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 31 мая 2021 года 14:00-17:00 Старший референт Павлова Наталья Дмитриевна 508-368 02 июня 2021 года 14:00-17:00 Уполномоченный по правам ребенка в РС (Я) Соловьева Анна Афанасьевна 508-370 03 июня 2021 года 14:00-17:00 Старший референт Бушков Терентий Юрьевич 508-369 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) 01 июня 2021 года 09:00-12:30 Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Дмитриева Мария Ивановна 22-60-31 03 июня 2021 года 14:00-18:00 Специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Дмитриева Мария Ивановна 22-60-31 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 31 мая 2021 года 10:00-12:00 Главный специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Тарабукина Сардана Макаровна 14:00-16:00 Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Чичахов Дьулустан Анатольевич Телефон для приема обращений граждан 89644288449 Будет включена автоматическая переадресация звонка по времени приема 01 июня 2021 года 10:00-12:00 Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Неймохова Ольга Михайловна 14:00-16:00 Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Тарасова Вера Евстафьевна 02 июня 2021 года 10:00-12:00 Врач методист ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер» Босикова Вера Ильинична 14:00-16:00 Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населению Торонова Айталина Константиновна 03 июня 2021 года 10:00-12:00 Главный внештатный акушер-гинеколог Ушницкая Екатерина Константиновна 14:00-16:00 Главный специалист Департамента организации медицинской помощи населению Бубякина Инга Ивановна 04 июня 2021 года 10:00-12:00 Руководитель Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Чичахов Дьулустан Анатольевич 14:00-16:00 Ведущий специалист Отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Неймохова Ольга Михайловна Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 01 июня 2021 года 17:00 Министр Сивцев Михаил Петрович 506-901 02 июня 2021 года 14:00-16:00 Первый заместитель министра Любимова Ирина Павловна 506-904 17:00-18:00 И.о. руководителя отдела государственной службы, организационной и кадровой работы Винокурова Мария Михайловна 506-988 14:00-15:00 И.о. руководителя отдела финансово-экономической и ревизионной деятельности Громова Ольга Сергеевна 506-061 14:00-15:00 Главный специалист отдела науки и высшего образования Петрова Туяра Парфеньевна 506-475 506-040 507-927 «Горячая линия» по целевой подготовке 14:00-15:00 И.о. руководителя отдела среднего профессионального образования Роева Александра Алексеевна 506-033 14:00-15:00 Руководитель отдела общего образования Тен Лена Борисовна 506-913 17:00-18:00 Руководитель воспитания и дополнительного образования Яшина Ольга Анатольевна 506-915 09:15-10:15 Руководитель юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защиты Мыреев Гаврил Гаврилович 506-965 03 июня 2021 года 14:00-14:00 Первый заместитель министра Присяжный Михаил Юрьевич 506-024 Управление образования Окружной администрации г. Якутска Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады 01, 02, 03 июня 2021 года 09:00-12:00 Специалист Управления образования Личный прием По вопросам общего образования с 31 мая по 04 июня 2021 года 09:00-18:00 Специалист Управления образования 34-35-17 Управа Автодорожного округа ГО «Город Якутск» с 31 мая по 04 июня 2021 года 10:00-16:00 Заместитель руководителя управы по общим вопросам Обоюков Николай Сергеевич 40-32-40 10:00-16:00 Специалист по социальным вопросам Скрябина Акулина Максимовна 40-32-40 Управа Промышленного округа ГО «Город Якутск» 31 мая, 03 июня 2021 года 09:00-12:30 Ведущий специалист по социальным вопросам Никулина Лена Декабриновна 44-97-28 01, 02, 04 июня 2021 года 09:00-12:30 Ведущий специалист по организационной работе Сидорова Евдокия Ивановна 44-97-28

В графике возможны изменения и дополнения.

Ответственный за проведение приема – координатор по работе с обращениями граждан Джабраилова Любовь Константиновна 89244626678