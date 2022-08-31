ЕР открыла федеральный и региональные центры для наблюдения за выборами

В них будут круглосуточно работать юристы, которые будут отслеживать информацию о ходе голосования, анализировать поступающие сообщения о возможных нарушениях, давать им правовую оценку

Основная цель «Единой России» — легитимная процедура и легитимный результат, который признаётся всем обществом, подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

«Кампания 2022 года не является для нас исключением. С момента запуска процедур внутрипартийного голосования по предварительному отбору кандидатов мы очень чисто прошли 2022 год и призывали к подобной модели поведения всех наших политических оппонентов. Уже завтра будет дан старт досрочному голосованию в пяти регионах нашей страны», — сказал он.

Сергей Перминов напомнил, что ранее «Единая Россия» подписала с представителями Общественной палаты и 15 политическими партиями соглашение «За честные выборы».

«Мы вместе с корпусом наблюдателей обязаны обеспечить честную и чистую победу наших кандидатов, помня о том, что выборы проходят в условиях беспрецедентного информационного и технологического давления на нашу страну, избирательную и политическую системы, нашу партию», — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на ряд действий, направленных на дискредитацию итогов кампании, задача ситуационных центров – оперативно, быстро, хладнокровно и очень профессионально разбираться в складывающейся ситуации.

«Мы готовились к сегодняшнему дню: провели обучение наших наблюдателей, провели федеральные тренировки, в ходе которых отрабатывали алгоритмы и учились более плотному и тесному взаимодействию внутри нашей системы», — резюмировал Сергей Перминов.

Напомним, в Единые дни голосования, 9-11 сентября, избирательные кампании пройдут в 82 субъектах РФ. В регионах выберут депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в заксобрания субъектов, городские думы, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 состоится 15 кампаний по выборам губернаторов, 13 кандидатов на должность высших должностных лиц выдвинула «Единая Россия».