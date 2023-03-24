Эпохальный переход Плутона в Водолей: что ждет знаки Зодиака?

Плутон перешел в знак Водолея 23 марта 2023 года и будет находиться в нем до 19 января 2044 года. Это важнейшее астрологическое событие года, причем случившееся сразу после дня весеннего равноденствия и новолуния 21-22 марта. Правда, у планеты затем будет период ретроградности, когда он повернет вспять и вернется на несколько месяцев в Козерог, но потом опять пойдет прямой дорогой и в начале 2024 года опять войдет в Водолей, теперь уже на 20 лет. Поэтому очень важно отметить, какие события произойдут в первый заход Плутона в Водолей — они наверняка с 2024 года прочно войдут в вашу жизнь и получат импульс на двадцатилетний период нахождения Плутона в Водолее. Подобные астрологические события — редкое явление: такое случается примерно раз в 20 лет.

Когда Плутон переходит в новый знак, происходит очередной виток в сознании общества. Он знаменует реформаторский новаторский цикл длительностью в 21 год! Это в прямом смысле время перемен. И в этот раз оно сильнее всего скажется на России. То что сегодняшние дни являются очень важной точкой отсчета для глобального переустройства мира, понятно и без астрологии.

Плутон в астрологии отвечает за общество, за всех людей глобально — причем как мир в целом, так и народ одной страны. Еще в его поле влияния трансформации и перемены.

Как отразится вхождение Плутона на знаках зодиака, предсказывает астролог Светлана Романова

ОВЕН

Почти каждый Овен понимает, что ему приходилось работать больше, начиная с января 2008 года. Теперь ожидайте меньше сопротивления в сфере карьеры — больше популярности, поддержки коллег, признания и влияния в сообществе. Правда это не будет достигнуто быстро.

Вблизи солнечного затмения 19/20 апреля будет запущен свежий цикл любви, предприимчивости и самореализации, который вы с 2004 по 2006 годы. Кроме того если вы успешно развивали свою изобретательность, теперь откроется редкий портал возможностей.

С 2025 по 2033 год люди говорящих профессий, мыслители, писатели, журналисты, корреспонденты и блогеры будут пользоваться огромным благосклонностью.

ТЕЛЕЦ

Период с 2021 по 2022 года был уникальным. Даже без пандемии и прочего, вы все равно столкнулись бы со сложными задачами. Теперь Плутон заходит на эту территорию и превращает все в золото. Обманы, опоздания, кризисы в торговле или тяжелые рабочие будни, начнут проявляться как знание, сила и мудрость.

Апрель 2024 года станет пиковым моментом достижений и реализаций. С середины 2026 года по середину 2028 года произойдет ряд благоприятных событий в карьере. Блестящий по деньгам, влиянию и репутации, этот период будет способствовать реализации идей в цифровой культуре, новых технологий и установлению связей между людьми.

Для вас изменение знака Плутоном откроет новую эру в любви. С мая 2023 года по май 2024 года любой новый роман будет яркими.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы как будто находились в семимесячном запое самосовершенствования и приобретения навыков. Теперь же вы почувствуете, что соответствуете духу времени больше, чем за последние десять лет. Ваши таланты будут востребованы. Знания, путешествия и саморазвитие трансформируют, а вы в свою очередь трансформируете других. Приготовьтесь к исключительным возможностям. В культурном плане это ускорит все виды коммуникаций, науки, средств массовой информации и технологий.

Кроме того в июле 2025 года прогнозируется солнечный максимум, подумайте о солнечных вспышках, электрических сбоях и о том, что в своей гаражной лаборатории можно создать, что-то научное. Например как Уильям Перкин который однажны создал Мовеин.

РАК

Надоели партнеры, которые даже не могут забрать вас из торгового центра? Это не удивительно, ведь Плутон был в противоположном от вашего, знаке с 2008 года. Теперь тенденция меняется и вы почувствуете эволюционные процессы более остро. Все, чему вы научились у людей за последние 13 лет, поможет обрести богатство. Вы вот-вот сможете перенаправить часть интеллектуального капитала на себя, даже если пока еще по инерции тратите его на отношения.

С июля 2023 года — ожидайте появления метафизически совместимых людей и возможностей. С 2025 по 2039 год все шаманское: кино, музыка, дизайн и любое слияние квантовой духовной энергии с культурой расцветает вокруг вас. 2025 год усиливает ваши и без того значительные способности. Именно тогда общество догонит вас и захочет то, что вы предлагаете.

ЛЕВ

Вы без сомнения, в восторге от появления Плутона на горизонте. Теперь вы не имеете права на наивность. И если фантазия о бывшем любовнике проскользнет мимо вас, игнорируйте. Плутон будет находится в вашем противоположном знаке в течение 21 года. Самореализация является обязательным дополнением к жизни, а отношения будут иметь жизненно важное значение — выкидывайте надуманные привязанности. Убирайте ненужные отношения, которые вы храните, просто потому, что они льстят или удобны.

Вы скоро научитесь избавляться от устаревших представлений о себе и психологических рефлексов с той же легкостью, с которой вы сбрасываете надоевшую рубашку. Тем не мнее нужны люди вокруг, которые разделяют ваш энергетический уровень, а не постоянные болельщики, которым поручено возбуждать аудиторию.

Ожидайте увеличения жизненной силы в 2025 году. Чрезвычайно полезное время само по себе будет с 2025 по 2039 год. Правда попахивает скандалом, плагиатом или мошенничеством, но это не раньше 2039 года.

ДЕВА

Неважно, были ли ваши последние семь месяцев мастер-классом по деловой рутине или хорошо продуманным тактическим шагом: вы приобрели соответствующие навыки, которые помогут максимально использовать предстоящие возможности. Плутон вдохновляет амбиции, выявляет разоблачителей, внушает благоговейный трепет подвигов продуктивности и избавляет от фобии фальшивого окружения. Это усиливающее влияние раздражает людей, которые думают, что у вас должно быть меньше власти.

То, что началось — или набрало обороты — во второй половине 2022 года, развивается в течение 2023 и 2024 годов, прежде чем эффектно запуститься в 2025/2026 годах.

По сути (2025-2032) — феномен сенсационного успеха. Ваша эра будет фантастической, энергия Плутона поддержит переосмысление карьеры. Если вы были в легком романтическом трансе или переусердствовали с «безусловной любовью» в отношениях, теперь можно выйтииз созависимых отношений за 5 минут. Плутон не только укрепляет силу воли, он разжигает ваш аппетит к невероятным подвигам.

ВЕСЫ

Вашей легендарной уравновешенности бросали вызов внешние планеты, сгруппированные в течение десяти лет, не говоря уже о сложных 2019/2020 годах. Теперь Плутон в Водолее является благословением. Кроме того вы очень симпатизируете Плутону. Хотя прошло 11 лет с тех пор, как вы в последний раз наслаждались благоприятным фоном этой планеты.

Пришло время подумать о дальних поездках и стажировках за границей, а не о туризме. Это также предполагает, что ваши мысли или изобретения будут иметь более широкий охват. Если у вас есть склонность к любовным связям с людьми, которые женаты самое время решить этот вопрос.

Солнечное затмение в апреле 2023 года сигнализирует о новой эре любви. Период с июля 2023 года по январь 2025 года. Кажется аномалией, но в уже в апреле этого года начинается ваш 2025 год, когда приходят особенно важные люди.

СКОРПИОН

Плутон — ваша планета, поэтому вы очень чутко реагируете на его движения и эволюционные циклы. Возможно вы родились в одну из его гипермощных фаз — в середине шестидесятых, или в эпоху Скорпиона с ноября 1983 по 1995 год.

В любом случаее влияние Плутона в 2019 и 2020 годах поставило вас под пресс с огромным давлением. Теперь влияние тех лет отражает ваше место жительства, идеалы, воспитание, родителей и скрытую от всех точку вашей психики. Какой бы ни была ваша ситуация на данный момент, Плутон раскрывает больше резервов силы, тперь вы точно справитесь. Однако учтите, он откроет хранилище семейных секретов, остановит время на любой фальши с близкими родственниками и сделает вас более осведомленными о наследстве, как материальном, так и генетическом.

Не исключена попытка захвата власти вокруг недвижимости родной семьи. Держитесь подальше от одержимых властью людей. Остерегайтесь харизматичных, помешанных на контроле людей. Особенно тех кто пытается управлять вашей трудовой жизнью или использовать ваши ресурсы в своих целях.

2025 год подходит для лечения верой, анализа снов и вы действительно можете интегрировать свои интуитивные восприятия в практические части жизни.

СТРЕЛЕЦ

Плутон в знаке Водолея — это буквально кислород для вашего внутренеего огня. Психическая эволюция прошлых лет, уже подготовила вас и теперь Плутон вдохновляет ваш новый стиль мышления. Сохраняйте откровенность, избавляйтесь от любых догматических тенденций и развивайте свою изобретательность.

Все становится суперинтенсивным с марта 2025 года. Креативщики обнаружат, что их производительность, атмосфера и результат полностью соответствуют духу времени. Это будут 14 лет абсолютной музы. Можно сказать, что это форс-мажор сказочности, который случается раз в жизни.

С июля 2025 года по апрель 2027 года — произойдут удивительные процессы в вашей личной жизни. Вы точно не испытывали такой любви с 1995 по 1997 год, и в некоторых случаях романтика той эпохи может оживить вас. Это влияние оживляет все стили партнерства, и в некоторых случаях вы становитесь всеобщим любимцем. В любом случаее — будет увлекательно.

КОЗЕРОГ

С 2019 по 2020 годы вы попали в центрифугу. Даже по меркам ваших достижений, последние 11 лет были неумолимо напряженными. Теперь с Плутоном в Водолее будет легче — больше не нужно тянуть лямку.

Плутон — бог богатства, власти и трансформаций, 14 лет создавал психически сейсмические вибрации. И вот уже меньше болят ваши конечности, особенно когда приходится взбираться по отвесным скалистым утесам. Этот период предполагает успешное создание рынка для чего-то художественного или не совсем осязаемого.

Нетрадиционные любовные интересы, которые были невозможны в последние годы, снова на повестке дня и могут обеспечить вам сцену на период с 2033 по 2039 год.

ВОДОЛЕЙ

Мир становится более странным, а вы превращаетесь из аутсайдера в мощного игрока. Это не похоже на странную аномалию – это скорее пик желания, осознания и амбиций. Теперь, ваша задача состоит в том, чтобы быть прямолинейным и настойчивым: исчезновение, загадка или сброс телефона к заводским настройкам не являются эффективными.

Благодаря Плутону вы будете испытывать и создавать необычайно инновационные возможности. Они станут вашей опорой, и ваша личность будет развиваться, чтобы соответствовать им. Плутон требует изменений. Например, вы можете думать, что допустимо оставаться на месте ради отношений и отказаться от развития, но на самом деле это ошибка.

С середины мая 2023 года и в апреле — мае 2024 года, вам может невероятно повести с жильем. Но самая удивительная фаза будет с июля 2025 года до середины 2033 года. Она предвещает творческий потенциал, предприимчивость, плодовитость, самореализацию и романтику.

РЫБЫ

2023/2024 годы, будут такими же глубокими как 2011/2012 годы. Однако если вчера ваши концепции были туманными и не сформировавшимися, теперь они обретут конкретику. Некое содержание, благодаря которому, можно перейти к нужной странице.

В период с января по март 2025 года, необычайно сильно оживляется тема финансов и отношений. Это связано с переходом Нептуна в знак Овна, причем это будет иметь даже большее значение, чем нынешний переход Плутона в знак Водолея.

Плутон усиливает области, в которых вы уже разбираетесь. Например, невидимые или альтернативные сферы жизни и наделяет их полным психическим восприятием. Здесь единственное предостережение: относитесь уважительно к своим дарам и не шутите с духовно неправильными (в вашем понимании) людьми.

С июля 2025 года наступает горячий период для бизнеса или освобождения от ограничивающих семейных отношений. Однако слишком большая изменчивость и непредстказуемость, создает риски. Думайте заранее, чтобы предотвратить будущие проблемы на раннем этапе или убедиться, что ваше святилище не связано неразрывно с ненадежным фактором. Эксцентрик — хорошо. Сумасшедший и дестабилизирующий – плохо. Вы не можете позволить себе комплексы неполноценности, не можете поддаваться влиянию людей, которые вдохновляют на не оптимальные решения в бытовых вещах.