Энергетики передали подарки реабилитационному центру Олекминского района

Энергетики ЗЭС передали подарки районному реабилитационному центру Олекминского района

Ежегодно 3 декабря отмечается международный день инвалидов. В рамках акции, «Добро по Кругу», приуроченной к этому событию, коллектив Олекминского энергорайона Западных электрических сетей Якутскэнерго передал подарки для пациентов районного реабилитационного центра в п. Нефтебаза.

Энергетики закупили и передали центру материалы для творчества и канцелярские принадлежности: бумагу, цветной картон, альбомы для рисования, кисти, краски, наборы для вязания и многое другое. Эти принадлежности помогут пациентам провести время интересно и с пользой для здоровья.

Помимо медицинского курса, предназначенного для восстановления психофизического состояния людей всех возрастов, персонал уделяет большое внимание развитию манипулятивно-моторных навыков своих пациентов. Поэтому здесь так актуальны творческие занятия: вязание, рисование, изготовление декоративных поделок.

«Мы уже не первый раз сотрудничаем с центром. Понимаем, какую важную миссию несет его коллектив для жителей района, поэтому никто из наших коллег не остается в стороне», — комментирует техник по документации ОЭР ЗЭС Ольга Антипина.

Эти простые и добрые дела не просто часть акции, а уже традиция компании. Так, в этом году Якутскэнерго закупило и установило на территории центра детскую инклюзивную площадку, предназначенную как для инвалидов-колясочников, детей с инвалидностью ОВЗ, так и для детей без ограничений по здоровью.