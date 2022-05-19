Энергетики оказали помощь подшефной школе в защите научного проекта

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) оказали помощь подшефной школе №13 в защите проекта на I научно-практической конференции «История Якутска – в истории школы».

Презентация школы основывалась на богатой истории дружеских отношений между Якутской ГРЭС и СОШ №13. Педагоги рассказали об основных этапах развития предприятия и учебного заведения, а также о сотрудничестве в профориентационной деятельности. В практической части выступления энергетик Якутской ГРЭС Дмитрий Петранкин и учащиеся школьного кластера «Энергетика» Николай Гребенников и Айастаан Петров показали, как рождается электрическая энергия на примере макетов Якутской ГРЭС.

Дмитрий Вадимович сам является выпускником средней школы №13. Окончил Новосибирскую Государственную академии водного транспорта, получил специальность инженера по электроприводу и автоматике промышленных установок и технологических комплексов. 16 лет назад стал частью большой команды энергетиков Якутской ГРЭС, сейчас трудится начальником смены электрического цеха №1.

«Сегодня, как и десятилетия назад, ученики школы приходят на станцию с экскурсиями, и мы к ним частенько заходим в гости, чтобы рассказать об энергобезопасности, проводим вместе с детьми опыты, помогаем в выборе профессии. Наш девиз: вместе раскроем гения в каждом ребенке! И успехи в этом направлении уже есть – наши юные подшефные стали победителями регионального этапа конкурса Worldskills juniors. Очень приятно, что копилка позитивных достижений в год 60-летия Якутскэнерго пополнилась и еще одной победой», — подытожил Дмитрий Петранкин.

В городской конференции приняли участие более 20 школ города. В итоге СОШ №13 при поддержке энергетиков оказалась в числе 3 победителей – стала лучшей в номинации «История школы – моя история».

Научно-практическая конференция «История Якутска – в истории школы» призвана приобщить учащихся, педагогов, родителей к деятельности по сохранению историко-культурного, педагогического наследия родной школы, способствовать гражданско-патриотическому воспитанию учеников. Тема конференции выбрана неслучайно: развитие города тесно связано с образованием, многие школы сотрудничают с промышленными предприятиями в трудовом воспитании учащихся и профессиональной ориентации.