«ЭльгаУголь» организовал сбор помощи Бяс-Кюельцам

Сотрудники компании «ЭльгаУголь» организовали сбор вещей и предметов первой необходимости для эвакуированных жителей села Бяс-Кюель в Республики Саха (Якутия), пострадавшего в огне лесных пожаров.

Сбор вещей был организован по инициативе сотрудников компании сразу после появления новостей о происшествии. Пункт приема помощи расположился в офисе компании «ЭльгаУголь» в городе Нерюнгри.

Около 200 жителей небольшого села Бясь-Кюель в Горном улусе Якутии лишились жилья из-за лесного пожара в начале августа. Тогда сгорело 40 домов, в том числе – шесть многоквартирных. Огнем были уничтожены хозяйственные постройки, гаражи и коровники. В подспорье жителями сгоревшего села сотрудники компании приносили из дома одежду для взрослых и детей, обувь, постельное белье, игрушки. Централизовано закуплена бытовая техника.

Гуманитарный груз будет доставлен в село Бясь-Кюель районной администрацией на следующей неделе. Более конкретная дата будет зависеть от погодных условий. А пока к сбору помощи подключились жители Нерюнгри.

Кроме этого, для содействия тушению лесных пожаров и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Якутии компания «ЭльгаУголь» перечислила 2 млн рублей республиканскому Центру по работе с волонтерами. Социальная ответственность, экологическая безопасность, и охрана окружающей среды – приоритеты компаний Эльгинского угольного проекта.