Экватор пройден! Якутянин пробежал свою третью из серии большой шестерки марафонов

Осталось еще три марафона.

51-летний якутянин Петр Захаров из Чурапчи – большой и ярый поклонник бега. У него есть великая цель – первым из якутян пробежать и закрыть «World Marathon Majors» – большую шестерку марафонов, сообщает «Спорт Якутии». В мировую серию входят Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский марафоны.

Главная цель в гонке за километрами – пробежать все шесть марафонов и получить специальную награду – медаль Six Star Finisher.

У Петра Захарова в послужном списке уже три крупнейших марафона, это Чикагский (октябрь 2021), Бостонский (апрель 2022) и Берлинский (сентябрь 2022). Свой третий марафон он завершил на днях в столице Германии, где был установлен, кстати, мировой рекорд великим кенийцем Элуидом Кипчоге. Время нашего якутского марафонца на дистанции 42 км 195 м на трассе Берлина – 2 часа 50 минут 37 секунд.

Добавим, что у Петра Захарова на самом деле было четыре марафона из большой серии. На Токийский марафон-2020 из-за пандемии коронавируса допустили лишь 200 сильнейших бегунов мира. Несмотря на это, якутянин Петр Захаров все-таки полетел в столицу Японии и пробежал вдоль трассы вместе с остальными тысячами участников, забег которых официально не внесли в протокол. Вернувшись домой, Петр пробежал дистанцию онлайн и даже уложился по времени в формат Токийского марафона, но его результат, к сожалению, вновь не приняли.

Но Петр Захаров не из числа тех, кто унывает. Он обязательно поедет в Токио в следующем году, ну а ближайшей целью отважного якутского марафонца – легендарный Нью-Йоркский марафон. Он пройдет уже в ноябре этого года. Пожелаем удачи!