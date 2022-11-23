Эксклюзив: Якутские звезды запускают новый проект!

Сегодняшних гостей — международную этнозвезду, хомусиста — виртуоза мира Юлияну КРИВОШАПКИНУ — Дьуруйээнэ и топ-блогера России, исполнителя — хомусиста Владимира ДОРМИДОНТОВА знают не только жители республики, ведь они представляют нашу культуру практически по всему миру, тесно сотрудничая со многими исполнителями и деятелями культуры, выступая на международных площадках и фестивалях.

Хотя они и были знакомы очень много лет и являются земляками из Сунтарского района, только сейчас решились запустить свой совместный проект, о котором они более подробно рассказали эксклюзивно для SakhaLife.

— Как зародился проект?

Владимир:

— Наш проект называется Nomadkhomus, что означает «кочевой хомус», то есть собирает внутри себя не только тюркские народы, но и кочуя, может распространяться на всех жителей планеты.

Сам проект — это видеокурсы обучения на хомусе в сети Интернет под авторством Дьуруйээнэ, ведь она является не только виртуоз-хомусистом мира, но и эталонным исполнителем, которая привнесла яркий образ, шикарные костюмы, ритмичные движения, в отличие от статичных исполнителей, просто стоящих на сцене.

На этом курсе она собрала весь свой тот багаж авторской методики, состоящий из 7 материалов.

Весь материал мы снимали на четырех территориях, где живут тюрки — Казахстане, Кыргызстане, Туве и Республике Саха (Якутия).

Как ты знаешь, у меня много проектов — в музыке, блогинге, организовал реалити -шоу в социальных сетях, на этот раз я выступил в качестве режиссёра, продюсера, впервые буду за кадром.

Юлияна отвечает за материал, а я за продакшен, организацию проекта.

— Вы, несмотря на общий вид музыки, все равно являетесь представителями разных поколений, как впервые познакомились?

Юлияна:

— Мы впервые познакомились в 2011 году, когда я ушла из группы «Айархаан», у меня начался свой творческий путь, выступала сольно и в это время мы с Саарыном поехали на гастроли в Сунтарский район, откуда родом мы с Вовой.

Владимир:

— Я помню этот момент. Мне было десять лет. Они приехали в мой наслег Хадан. В один прекрасный день я пошёл в магазин за хлебом и увидев афишу их концерта, сразу же прибежал к маме, благополучно забыв о хлебе и спросил, в день мероприятия кто будет работать в клубе, к счастью, ответила, что она, и сможет меня провести за кулисы к моему кумиру Юлияне Кривошапкиной.

Вначале хотел только сфотографироваться, не знаю даже как карты сошлись, но руководитель моего фольклорного кружка оказывается была однокурсницей матери Юлияны, поэтому мне удалось ей сыграть на хомусе, прослушав, она поделилась со мной своими секретами исполнения.

Юлияна:

-Показала несколько приёмов, и он несмотря на свой юный возраст, все схватывал на лету и сыграл очень хорошо, про себя же отметила, что он талантливый ребёнок и у него большое будущее.

Затем встречались много раз, он часто приезжал в Якутск выступать и как помню, он всегда ходил с камерой и снимал закулисье, репетиции, сидя на первом ряду.

У него появился свой репертуар, много раз выступал за границей и надо заметить за столь короткое время обучения.

— К кому пришла идея Nomadkhomus?

Юлияна:

— Идея видеоуроков витала давно, но пока руки никак не доходили, многие предлагали их реализовать.

Владимир:

— Мы как-то сидели, общались. И решили съездить в Монголию, просто так, чтобы немного отдохнуть, отметить День рождения Юлияны.

Юлияна:

— Я написала своим монгольским друзьям, чтобы встретили.

И когда мы покупали билеты, я вспомнила, что свой загранпаспорт отдала на оформление шенгенской визы, про это совсем забыла.

Затем решили съездить в страны, где можно с российским паспортом.

Владимир очень мечтал посетить Казахстан, Кыргызстан, поэтому решили туда, и пришли к выводу, что не стоит ездить лишь бы отдохнуть, а сделать что-то стоящее, творческое.

Владимир:

-Поэтому было решено снять видеоуроки в этих странах, где живут тюрки — кочевники.

Запланировали процесс съемок, локации, к нашему удивлению, все получалось, везде был «зелёный свет», несмотря на то, что работали разные команды, другие страны и так далее.

Я сейчас живу в Москве, и даже мой прилет в Якутск был очень спонтанным, решился буквально пару дней назад и вот сижу сейчас с вами.

Может быть, это все было уготовано свыше, поэтому у нас и все получилось за столь короткий срок.

С Юлияной старались сделать качественный контент, халтурить мы не любим.

Наш проект это один из первопроходцев, когда якутский исполнитель может преподнести свой продукт, снимая в разных странах, локациях, это действительно достойный уровень.

Представим его 25 ноября, любой желающий может зайти на сайт и купив курс, обучиться в любое время, сидя в любой стране, в этом и большой плюс Онлайн — курсов.

Над проектом так же работала московская команда, сотрудничающая со многими известными блогерами, они работали над сайтом и технической стороной.

Материал полностью готов, ждём открытия сайта и вот уже 25 числа мы готовы дать старт, о чем будет объявлено в соцсетях Юлияны.

Хотели бы ещё раз подчеркнуть, что реально видно, что над проектом работали настоящие профессионалы, да и сама Юлияна является человеком, обучившим тысячи человек по всему миру, уроки записаны на русском языке.

Нам помогли очень много партнёров, среди которых наш Музей Хомуса, Центральный музей Казахстана, где мы снимали в настоящей кочевой юрте.

Что касается локаций съемок, то мы снимали в каньоне «Сказка» в Кыргызстане, в Казахстане в Чимбулаке, поднимались на гору, ездили на лошадях, в Туве тоже снимали в очень красивом месте, в местности «Үс Хатыҥ» в Якутске.

-Что сами ожидаете от проекта?

Юлияна:

— Я уверена, что он принесёт пользу многим людям, которые интересуются этнической музыкой, игре на хомусе, в особенности в такое сложное время, хомус является инструментом для очищения духа, оздоровления, восстановления.

Владимир:

-Получилось действительно очень круто, хотя даже сейчас не понимаю, как все получилось, и мы получили такой качественный продукт.

Когда я начал играть на хомусе, у меня был только обучающий диск, а о том, что будут видеоуроки от моих кумиров, я даже мечтать не мог.

Вероятно, что сейчас тоже живет маленький ребёнок в маленьком наслеге, который благодаря своему таланту и нашему проекту станет мировой этнозвездой!

Юлияна:

— Пользуясь случаем, хотела бы пригласить своих зрителей 26 ноября с 19.00 часов в центре духовной культуры «Дом Арчы» на вечер медитации и очищения пробуждая дух предков через огонь и упоительные звуки кыл кылыһах, а также чарующего хомуса, места ограничены, справки по телефону: +7(996)914-24-97

В последнее время у меня появилось желание стать ближе, более открытой к своему народу, поэтому и начала писать эпизоды из своей жизни, ведь жизнь артиста, это не только из ярких красок, выступлений, но и есть место для переживаний, трагедий, падений… Все это я хочу рассказать своим поклонникам через социальные сети. Хотя и некоторые пишут, что слишком открываюсь, но несмотря на это, я решилась, вдруг в будущем будет написана книга! (смеётся)