Экс-руководители Фонда развития предпринимательства Якутии предстанут перед судом❗

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование двух уголовных дел по обвинению двух лиц в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, создании организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2020 года генеральный директор «Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» создала преступное сообщество в составе своего заместителя и семи лиц. Директор Фонда организовала их в четыре обособленные преступные группы, после чего участники преступного сообщества создавали юридические лица на подставных лиц.

Следователи установили, что таким образом обвиняемые по поддельным документам оформили 66 фиктивных займов на выдачу денежных средств Фондом государственной поддержки на общую сумму свыше 177 млн. рублей, тем самым похитили средства, предназначенные на поддержку бизнеса (в том числе в период пандемии коронавируса). В последующем они легализовали указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовным делам в отношении двух участников преступного сообщества прокурором Республики Саха (Якутия) утверждены обвинительные заключения, они направлены в суд. Расследование уголовного дела в отношении организатора и остальных участников преступного сообщества находится в стадии завершения.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведенной прокуратурой и МВД по республике. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось в том числе сотрудниками УФСБ.