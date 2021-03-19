Изменена мера пресечения руководительнице Фонда развития предпринимательства

Руководительница Фонда развития предпринимательства, обвиняемая в мошенничестве, легализации денежных средств, коммерческом подкупе и создании преступного сообщества, вновь заключена под стражу.

18 марта 2021 года на основании ходатайства и представленных следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) материалов изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении руководителя Фонда развития предпринимательства республики. Руководитель Фонда обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческом подкупе, совершенном группой лиц в крупном размере (п.п. «а», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ) и создании преступного сообщества в целях совместного совершения тяжких преступлений, а равно руководстве таким сообществом, с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 210 УК РФ).

Поводом к изменению ранее избранной меры пресечения явились грубые нарушения условий содержания под домашним арестом.

Следствием установлено, что в период времени с января 2017 по сентябрь 2020 года преступное сообщество, созданное генеральным директором МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» и действуя под ее руководством, в составе 8 участников и иных лиц, путем обмана совершало хищение бюджетных денежных средств.

Денежные средства выделялись Фонду из федерального и республиканского бюджетов в виде субсидий для предоставления на возвратной основе займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом займы оформлялись участниками преступного сообщества на подставных лиц – подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как следует из материалов уголовного дела, всего за указанный период времени преступной группой совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму около 153 миллионов рублей, чем Фонду и государству причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

В последующем денежные средства легализованы членами преступного сообщества с использованием реквизитов и банковских счетов подставных субъектов предпринимательства.

Кроме того, как установлено следствием, руководитель Фонда и ее заместитель, действуя группой лиц, получили у директора Общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в размере 200 тысяч рублей за принятие решения о выдаче ему Фондом денежного займа.

Обвиняемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей. Один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении с учетом состояния его здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается.