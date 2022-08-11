Единая Россия проводит акцию «Книги — Донбассу»

«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги — Донбассу». Все желающие смогут оставить на них книги для жителей ЛДНР и освобожденных территорий

«Единая Россия» разворачивает в регионах по всей стране дополнительные площадки для сбора книг в рамках акции «Книги — Донбассу», которую партия проводит вместе с Минпросвещения. Специальные стеллажи появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и других общественных местах, пользующихся популярностью у жителей. Таких точек сбора книг партия откроет около тысячи.

«Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки «Единой России» детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобождённых территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Она сообщила, что стеллажи также будут установлены в книжных магазинах.

Первые пункты сбора литературы на русском языке уже 10 августа появятся в Мордовии, Ивановской и Астраханской областях, а также ряде других регионов. В Саранске стеллаж для сбора книг единороссы установят на Фонтанном спуске у входа в парк им. А.С. Пушкина. В Иванове пункт сбора литературы будет организован на базе Центральной универсальной научной библиотеки. В дальнейшем их планируется организовать также в Кинешме, Тейкове, Шуе и Кохме. В Астрахани такую площадку активисты «Единой России» организуют в библиотеке имени Надежды Крупской.

Со всех точек книги будут забирать волонтеры «Единой России» и передавать для формирования гуманитарных грузов.

«Наша задача — прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь», — заключила Дарья Лантратова.

Напомним, акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта этого года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России».

Партия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения «Единой России» доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, помимо грузов МЧС и Минобороны собрано региональными отделениями партии.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 39 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. Также открыто 6 центров юридической помощи. Они работают по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым оказывают специалисты Центральной приемной партии в Москве.

Отдельное направление — работа с детьми. 1 июня «Единая Россия» открыла детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. Такие же центры появились в Старобельске и Алчевске, в Купянске и Мариуполе. 9 августа досуговый центр появился в Волчанске, Харьковской области. Здесь с детьми проводят образовательные, творческие и спортивные мероприятия.

Приемная Партии Единая Россия проводит акцию » Книгу Донбассу». Во всех районах идет активная работа. Собрано более тысяча книг детской литературы. Книги красочные, подобраны с любовью. По сей день акция продолжается. С арктических районов собирать, вывозить накладно. Поэтому решили собирать деньгами, покупать будут здесь, в Якутске. Каждый якутянин протягивает книгу со словами «Дарим с любовью и лаской. Пусть скорее будет мир!», сказала Елена Голомарева, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия)