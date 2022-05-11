Единая Россия поможет восстановить после пожара мемориал в Ленском районе



В ночь с 10 на 11 мая в Пеледуйский пункт полиции отдела МВД России по Ленскому району поступило сообщение о возгорании у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенного в пос.Пеледуй по ул.Победы 1.

Ленское местное отделение партии «Единая Россия» сразу же среагировало на данное трагическое событие и оперативно связалось с администрацией поселения для выяснения всех обстоятельств случившегося. Важнейшим вопросом сейчас является восстановление мемориала, который, к сожалению, серьезно пострадал.

«Депутаты районного совета от партии «Единая Россия» будут добиваться выделения финансирования на реконструкцию объекта. Привести памятник в надлежащий вид — это наша святая обязанность», — заявил исполнительный секретарь Ленского местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Макушев.

«Подрастающее поколение должно знать своих героев, воевавших и павших в годы страшной войны. Произошедшее, действительно, вопиющий случай. Мы должны чтить память павших и быть на страже памятников, посвящённых Великой Победе. Региональный исполком окажет всю необходимую помощь Ленскому местному отделению при восстановлении памятника, пострадавшему от пожара», — отметил руководитель РИК ЯРО ВПП Руслан Платонов.

В настоящий момент правоохранительными органами установлены трое малолетних детей 2010, 2011 и 2013 г.р., проживающие в одной неполной многодетной семье. В действиях несовершеннолетних отсутствуют признаки умышленного повреждения памятника. В отношении матери, за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, составлен административный протокол.