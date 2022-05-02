ДТП с участием автовоза в Якутии

Авария произошла на автодороге «Лена» в Нерюнгринском районе сегодня, 2 мая, передает телеканал «Якутия 24». Информацию подтвердили в ГИБДД по региону. «Происшествие случилось около 9 часов утра. Из-за неблагоприятных погодных условий „Нива“ выехала на встречную полосу», — рассказали в инспекции. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили в Упрдор «Лена», машины с дороги уже убрали. Ранее управление предупредило водителей о неблагоприятных погодных условиях на трассе «Лена».

Фото: https://t.me/dpsykt14 Источник: «Якутия 24»

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