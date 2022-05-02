02.05.2022
17:39
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Происшествия
ДТП с участием автовоза в Якутии
Авария произошла на автодороге «Лена» в Нерюнгринском районе сегодня, 2 мая, передает телеканал «Якутия 24».
Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.
«Происшествие случилось около 9 часов утра. Из-за неблагоприятных погодных условий „Нива“ выехала на встречную полосу», — рассказали в инспекции.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщили в Упрдор «Лена», машины с дороги уже убрали.
Ранее управление предупредило водителей о неблагоприятных погодных условиях на трассе «Лена».
Фото: https://t.me/dpsykt14
Источник: «Якутия 24»
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