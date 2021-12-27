Досрочно открыт зимник Якутск — Нижний Бестях

С 27 декабря 2021 г. досрочно открыто движение по ледовому автозимнику «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма». Планируемая дата открытия по государственному контракту была 05.01.2022 г. Исходя из фактического состояния толщины льда установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 10 тонн.

Общая протяженность ледового автозимника по реке Лена составляет 12 км. На ледовом автозимнике произведены работы по устройству подходов с обоих берегов реки и основных полос для движения в каждом направлении, также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта. Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на ледовый автозимник организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.