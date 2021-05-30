Доктор наук о тотемных птицах Якутии

Сегодня в специальной рубрике о пернатом мире Якутии мы знакомим зрителей со вторым рассказом доктора биологических наук Аркадия Петровича Исаева, представляющего отделение зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Сегодня он приоткроет тему хищных тотемных птиц Якутии. Расскажет о самом быстром из них — сапсане, скорость которого в пике более 300 км/ч (более 100 метров/сек!!), и беркуте, «тойон-кыыл» — царь- птице.

Снова повторим слова Аркадия Исаева, который вместе со своими коллегами болеет за сохранение животного мира Якутии: «Есть надежда, что общими усилиями мы сохраним животный мир Якутии для грядущих поколений. И через многие лета сможем сказать — редкие птицы Якутии, которые были на грани исчезновения, усилиями многих людей не пополнили печальный список вымерших видов и до сих пор продолжают поражать своей природной красотой…»

Приятного просмотра!

Тайм-коды:

0:00 – общие сведения о хищных птицах Якутии

2:33 – о сапсане

5:55 – о беркуте

17:20 – мистика, связанная с беркутом