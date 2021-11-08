Доктор Иван ЛУЦКАН: «Ставьте себя на место пациента!»

Иван Луцкан, кандидат медицинских наук, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы ответил на вопросы о своей медицинской деятельности.

Тем временем, пока материал готовился к публикации, на своей странице в Инстаграмм доктор Луцкан разметил сегодня пост, как он встретил в своей клинике министра Ирину Высоких:

С утра делаешь обход и встречаешь министра предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) @minpred_official Ирину Высоких Ирина Высоких, которая пришла на консультацию. Кстати, Ирина Сергеевна оценила позитивные изменения в больнице и поблагодарила персонал за вежливость, тактичность

— Иван Петрович, вы работаете главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы год с небольшим. Какие изменения произошли в ней за это время, что нового внесено?

— Все изменения здесь происходят благодаря сплоченной команде больницы, важно отметить работу и хирургов, и среднего медицинского персонала, и младшего персонала, и администрации. Я благодарен своим коллегам за то, что они всегда готовы прийти на помощь, готовы внедрять новые технологии, учиться и экспериментировать.

Начнем с самого основного: больница до моего прихода в связи с ситуацией по ковиду не оказывала плановую медицинскую помощь, а проводилась только экстренная помощь. С 1 сентября 2020 года мы полностью запустили в полном объеме плановую медицинскую помощь. И жители республики смогли поступить стационарно в нашу больницу и получить соответствующее лечение. При этом мы соблюдали все меры предосторожности при госпитализации пациентов в стационар.

Раньше пациенты лежали по пять человек в палатах, а сейчас от двух до трех в зависимости от типа стационара, куда поступает пациент, что в первую очередь минимизирует контакты больных между собой. Соответственно, риск заражения ковидом в стационаре минимален. За все это время ковид в стационаре выявлялся на моей памяти 6 или 7 раз — когда люди, несмотря на отрицательный анализ ПЦР, поступали в инкубационном периоде. Все-таки держим под контролем ситуацию благодаря проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий. Что касается выявлении ковида в поликлинике: к нам иногда обращаются пациенты с короновирусом, особенно в Центр неотложной помощи, который работает круглосуточно.

Хотел бы отметить, что этот центр мы перенесли из здания на улице Стадухина, что находилось в двух кварталах от основного корпуса. Теперь он переехал ближе к основному корпусу на Свердлова, 17, и расположен буквально в десяти метрах от основного здания, что позволяет значительно улучшить маршрутизацию пациентов. Они обращаются сначала в здание неотложки, где проводится весь перечень обследований и в случае необходимости принимается решение о госпитализации, или пациент отправляется на амбулаторное долечивание на дому или в поликлинике по месту жительства. При необходимости на месте производится операция — в центре оборудована малая операционная, которая позволяет оказывать экстренное вмешательство в случае травмы глаза и прочих недугов, которые чаще всего являются причиной обращения за неотложной помощью. Центр неотложной помощи запустили в этом году 17 февраля в рамках реализации Года Здоровья, который был объявлен главой республики.

— Какое новое оборудование получила клиника?

— Вэтом году нам поступило новое оборудование на общую сумму 53 млн рублей по линии соответствующих программ Минздрава Якутии. Это современное оборудование, которое применяется при оказании операционной помощи, например, из последних поступлений –офтальмологический комбайн EVA компании Dork. Такие аппараты установлены в ведущих клиниках России и позволяют производить весь набор оперативного вмешательства, как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. Так же мы получили два наркозных аппарата: готовимся к тому, чтобы проводить операционные вмешательства под общим наркозом у детей, что раньше не могли делать. Приобрели аппараты искусственной вентиляции легких, новый лазер, который позволяет проводить коагуляцию на амбулаторном этапе, что особенно актуально для пациентов со вторичной катарактой и начинающейся глаукомой. Так что пациенты, которые обратились к нам и получили направление в центр хирургии, могут получить соответствующие операции в течение 15-20 минут и отправиться в тот же день домой. Это особенно востребовано в условиях ковида, чтобы пациент лишний раз не контактировал с другими людьми. Кроме этого, мы получили щелевые лампы, авторефрактометры и пневмотонометры. Это новое оборудование установлено в диагностической линейке, в конце ноября-начале декабря ожидаем поступление такого же оборудования для наших филиалов в улусах.

— Что это такое – диагностическая линейка?

— Это нововведение для нашей больницы, чтобы пациент при обследовании не ходил из кабинета в кабинет, а получал необходимую диагностику в одно месте. Когда пациент обращается для первичного осмотра, он проходит его полностью на этой линейке. Время ожидания пациента в очереди значительно сократилось. Когда зрение у больных ухудшено, хождение по кабинетам и бесконечные очереди к ним доставляло лишние хлопоты. А линейка все эти проблемы устранила, она позволила нашим пациентам получать всю диагностику в одном месте. Это главное для коллектива нашей больницы – ориентация на нужды больного. Я всегда говорю своим коллегам: «Ставьте себя на место пациента!» Важно слушать и слышать людей, которые обращаются к нам.

— Большое значение для быстрого выздоровления больных имеют комфорт и уют в больнице…

— Совершенно верно. Мы провели ремонт, на первом этаже стало светло, тепло, комфортно, так же располагаются отдельные блоки для функциональной диагностики, платного отделения, амбулаторной лазерной хирургии.

Открыли глаукомный центр, теперь, если возникает подозрение, что начались изменения, требующие корректировки и лечения, мы вводим пациентов в регистр глаукомных больных, с помощью которого отслеживаем, какое количество стоит у нас на учете, что это за пациенты и какое лечение им было назначено по месту жительства, как протекает болезнь. Таким образом, мы знаем всех больных, кого необходимо пригласить на оперативное лечение. На основе нашего регистра мы формируем свою научную базу, которая позволит изучить глаукому в условиях Крайнего Севера .

Отдельно выведен консультативно-диагностический центр, открыты платное отделение, дневной стационар и физиокабинет. Поэтому сегодня у нас нет очередей, которые были раньше, все идет четко по регламенту времени, отведенного на каждый этап лечения. При этом мы на 100% выполнили все объемы программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС, то есть смогли поймать ввремя волну ковида.

Сейчас появилась возможность оказания выездной медицинской помощи. И это привело, во-первых, к снижению очередности в нашу больницу, во-вторых, своевременности оказания плановой медицинской помощи на местах. Я специально на этом акцентировал внимание: когда пациент к нам обратился и когда он был госпитализирован, в среднем на это уходит в зависимости от ситуации полторы-две недели, если пациенту еще нужно дополнительное обследование. А если больной готов на амбулаторном этапе, точно определены соответствующие анализы и диагноз, и это подтверждено документами, то процесс госпитализации занимает неделю.

Наша больница все-таки больше экстренно-плановая. Количество пациентов иногда варьируется: то густо, то пусто. Соответственно, количество плановых коек тоже меняется день ото дня, сегодня мы 10 человек можем положить, а завтра – 15. Исходя из этого, мы формируем примерный план госпитализации. Иногда люди жалуются:«Мне было назначено на 20-е число, а положили в больницу 22-го, а у меня билет на самолет». Поэтому мы добиваемся уточнения предварительной даты госпитализации, чтобы в срок положить пациента в больницу. Но ковидные ограничения вносят изменения: допустим, пациент хочет лечь в больницу, а в палате лежали контактные, и мы должны провести мероприятия по уборке, очистке идезинфекции. Каждый день мы занимаемся такой рутиной, иногда они могут влиять на плановую госпитализацию, потому что экстренная медпомощь на то и экстренная, что иногда нужно оперативно принимать решения по пациенту.

— Вопрос, который звучит постоянно: как к вам попасть?

— Может быть, попасть к нам сложно потому, что мы госпитализируем пациентов с уже выявленной патологией, то есть наша задача состоит в том, чтобы принимать решение по оперативному или по стационарному лечению. А первоначальная установка диагноза – это задача первичного звена.Поэтому нас четко отработана маршрутизация: первичное звено выявляет заболевание, формирует направление и отправляет данные на пациента по программе «Медведь», мы видим это направление и назначаем дату посещения нашего лечебного учреждения. А если человек приходит просто с направлением на руках, то мы примем такого пациента, но у него будет отсроченный период ожидания. Поэтому надо делать все по правилам, тогда не будет хаоса. Иногда пациент настаивает на госпитализации, и врач,идя на поводу, дает ему направление. А потом пациент ходит и жалуется, что его не принимают. Мы примем, но нужно будет ждать 2-3 недели.

Есть понятие «плановое посещение», есть Центр неотложной медицинской помощи, он принимает всех, у кого есть полис ОМС, 24 часа семь дней в неделю. А плановая помощь – это ожидание, пациент в свой срок получит медицинскую помощь. Зато в экстренном центре ждать буквально 1-2 часа.

Я во время обхода спрашиваю у больных, как к нам попали, сколько времени ждали, поэтому знаю, что люди попадают по направлениям, если есть патологии. А если ее нет, и нужен просто подбор очков, так им занимаются в оптиках, в поликлиниках по месту жительства, так как это профилактическая работа первичного уровня здравоохранения. Поэтому людей с такими «хотелками» мы не принимаем, они могут обратиться в платное отделение.

— Вижу, что очень многое сделано для благоустройства территории больницы, для комфорта пациентов…

— Мы стараемся сделать все возможное, чтобы условия пребывания в больнице для пациента были комфортными. Надо отметить, что глава республики Айсен Николаев был у нас в больнице в сентябре и принял участие в открытии памятного знака офтальмологам Якутии, который мы установили у входа. Айсен Николаев отметил в своей речи, что наша больница находится на острие медицинского прогресса. К этим словам сложно что-либо добавить, глава Якутии увидел новое медицинское оборудование, поговорил с пациентами. Мы представили пациента с пересадкой роговицы, впервые проведенной новым лазерным оборудованием.

Бывают иногда патологии, при которых трудно помочь, иногда при определенных диагнозах медицина бессильна. В таком случае наша задача сохранить глаз как орган, хотя видеть он не будет.Например, глаукома, которая как раз приводит к такой патологии.

Коллектив у нас сплоченный, работает четко, без сбоев, и я хочу поблагодарить еще раз всех своих коллег за то, что они всегда готовы прийти на помощь, готовы внедрять новые технологии, учиться и экспериментировать. И, самое главное, что они работают для наших пациентов.

-Вы очень много ездите по районам, вплотную работаете с улусами.

-Это направление действовало в больнице, благодаря бывшему до меня главным врачом А.Н.Назарову. Хочу отметить, что Анатолий Николаевич – прекраснейший организатор здравоохранения, он оставил здесь хорошую базу. Но любая база со временем устаревает, ее все время надо обновлять, сохраняя при этом преемственность. Мы об этом с Анатолием Николаевичем договаривались, и тренды, касающиеся выездной бригады, сохранены. Мы нашли решение главной проблемы – как оказывать медицинскую помощь на местах. У ЦРБ есть соответствующая медицинская лицензия, но не у всех есть офтальмохирурги. Мы заключаем соглашение, в рамках которого наши офтальмологи формируют выездные бригады, чтобы проводить там оперативное лечение в условиях стационара. ЦРБ оформляет соответствующую медицинскую документацию, то есть она оказывает помощь на своих площадях. Самое главное, что человек получает помощь там на месте, больные экономят деньги и время, часто это бабушки и дедушки, которым необходимо оперировать катаракту.

Только за этот год мы съездили в Алданский, Олекминский, Нюрбинский, Сунтарский Вилюйский, Верхневилюйский, Усть-Майский, Мирнинский,Тааттинский, Чурапчинский и Томпонский улусы, на местах прооперировали более 400 человек.. Почти половину республики объездили наши офтальмологи, чтобы вернуть людям зрение. Я старался выезжать с этим бригадами, и нас искренне благодарили люди — самое важное для нас.

— Ваши планы на ближайшее будущее?

— В этом году благодаря поддержке Минтранса, города Якутска и фирмы «Якутдорстрой» мы успели до 20 сентября провести все работы по асфальтированию заезда.В результате появилась возможность проехать к больнице, нет уже тех луж и грязи, которые были раньше. Кроме того, мы облагородили всю территорию, плюс обновили полностью всю подъездную схему к нашим зданиям. Сейчас созрела идея сделать зеленую зону для отдыха пациентов. По осени посадили деревья, планируем поставить беседку и скамейки.

Так же в планах провести реновацию второго и третьего этажей. Пациент, попав к нам, должен лечиться в комфортных условиях. На третьем этаже почти в каждой палате сделали туалеты.Сейчас стоит задача привести в порядок все двери, плинтуса, чтобы все было «с иголочки».

Запустили учебный центр «Кругозор». 13 ноября проведем научно-практическую конференцию для офтальмологов и пригласим ведущих ученых и врачей, чтобы они провели мастер-классы и обучили наших специалистов. Перед нами стоит задача провести уникальную операцию по установке искусственного хрусталика для детей с врожденной катарактой.Также будем продолжать важный процесс оснащения оборудованием наших филиалов. Вот пока такие планы.

— Спасибо, Иван Петрович, за беседу. Успехов вам в вашем многотрудном и ответственном деле!





