26.05.2022
19:05
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Якутия

Дмитрий Садовников о ситуации с лесными пожарами сегодня

По состоянию на 18:00 часов 26 мая 2022 года на территории Якутии действующих лесных пожаров не обнаружено. Локализованный накануне лесной пожар на территории Чурапчинского улуса ликвидирован сегодня в 12:00 часов дня. Об этом сообщил в ходе вечернего брифинга республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Первый вице-премьер отметил, что в Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 15 лесных пожаров на общей территории 164 га, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 89 лесных пожаров на площади 19 442 га.

Видео тгк @YakutiaOpershtab

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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