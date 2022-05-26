Дмитрий Садовников о ситуации с лесными пожарами сегодня

По состоянию на 18:00 часов 26 мая 2022 года на территории Якутии действующих лесных пожаров не обнаружено. Локализованный накануне лесной пожар на территории Чурапчинского улуса ликвидирован сегодня в 12:00 часов дня. Об этом сообщил в ходе вечернего брифинга республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Первый вице-премьер отметил, что в Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 15 лесных пожаров на общей территории 164 га, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 89 лесных пожаров на площади 19 442 га.

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