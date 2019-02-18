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18 февраля 2019, 18:44
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Десант Центра медицины катастроф отправился по районам Якутии

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) организован Автопробег «ГОТОВНОСТЬ» Республиканского центра медицины катастроф по маршруту Якутск – Чурапча – Ытык-Кюель – Хандыга – Усть-Нера – Зырянка — Среднеколымск – Черский, приуроченный году Консолидации в Республике Саха (Якутия), где в первую очередь ставится цель взаимодействия и объединения общества.

Так, с раннего утра 18 февраля бригада Республиканского центра медицины катастроф в составе 8 человек под руководством главного врача Сотникова Владимира Андреевича выехала в свой первый пункт – с Чурапча, Чурапчинского района.

Целью Автопробега является подготовка медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, а также укрепление согласованного взаимодействия с муниципальными районами и городскими округами в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций и проведение обучения населения навыкам оказания первой помощи.

В каждом населенном пункте маршрута, образовательная деятельность будет вестись по двум направлениям:

— Непосредственно учебная работа — организация учебного процесса по обучению разных категорий населения оказанию первой помощи на месте происшествия при экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

— Методическая работа в центральной районной больнице, которая включает в себя разные образовательные и надзорные мероприятия.

«Главной задачей автопробега является обучить как можно больше людей оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций, так как это главная составляющая в снижении смертности среди населения и уменьшение санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях. Ведь одно из главных прав человека – право на жизнь. Это означает, что в случае природных и техногенных бедствий общество должно быть готово помочь каждому человеку, попавшему в беду.

 

Опыт работы спасательных формирований во время чрезвычайных ситуаций показал, что основную роль в спасении жизни и здоровья людей в чрезвычайной ситуации играет первая помощь, что значительно увеличивает шанс на выживание. Так же, в дальнейшем планируем оставить этот проект как ежегодное мероприятие, выбирая каждый год новое направление. А начинаем мы с направления по трассе «Колыма» из города Якутска до посёлка городского типа на крайнем северо-востоке Якутии – Черского» — так кратко комментирует данный Автопробег главный врач Республиканского центра медицины катастроф Владимир Андреевич Сотников.

Источник: ГБУ РС(Я) "РЦМК"
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