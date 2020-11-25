Дерзкая кража в Якутске

В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» от сотрудников службы доставки поступило сообщение о краже почтового отправления стоимостью 350 000 рублей.

Установлено, что в офис одной из служб доставки Якутска пришел неизвестный гражданин с целью получить свою посылку. Работники передали ему две коробки, где находились наручные часы марки «Rado». Неизвестный, якобы примеряя часы, незаметно положил их к себе в карман. Затем закрыл коробки и отдал их сотрудникам доставки, объяснив это тем, что часы ему не подошли, и он отказывается выкупать посылку. Позже работники службы доставки обнаружили, что коробки пусты, и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого, которым оказался безработный 27-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый нашел чужую сим-карту, и у него возник умысел, воспользовавшись этим, совершить кражу. Он заказал в одном из интернет-магазинов дорогостоящие часы и отслеживал перемещение своей посылки с помощью специального сервиса. Позже, надев маску и очки, скрывающие лицо, он пришел в службу доставки, похитил часы и, не став выкупать заказ, покинул помещение. Похищенное он сдал в ломбард, выручив 36 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.