Депутаты рассмотрят отчет главы Якутска за 2019 год

На заседании Президиума Якутской городской Думы утвердили повестку XIII очередной сессии, на которой глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА представит доклад о проделанной работе в прошлом году.

Завершились отчеты Окружной администрации перед жителями всех округов и пригородных сел. Всего на прошлой неделе их заслушали 13 тысяч человек, в том числе в онлайн-режиме, который был организован в Губинском округе и в селе Хатассы. Непосредственно сами отчеты на местах заслушали две тысячи человек.

Руководитель аппарата Окружной администрации городского округа Павел КИРИЛЛИН поблагодарил депутатов Якутской городской Думы за проявленную активность во время отчетной недели:

«Ваша поддержка важна, потому что мы отчитываемся не только за работу Окружной администрации, а за результат нашей общей с вами работы».

Он сообщил, что на основе протоколов всех прошедших собраний будет составлен реестр предложений, поступивших от населения. Заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА уточнила, как горожане оценили отчет. На это представитель Окружной администрации ответил, что сейчас как таковая оценка не ставится, но везде, во всех 15 управах и администрациях пригородных сел, отчеты были приняты.

«Отмечу, что население не просто пассивно слушало доклад, люди активно обсуждали, во-первых, сам доклад, во-вторых, твердо, я бы даже сказал, жестко ставили свои вопросы. Как показывают отчеты, по городу все еще остается достаточно много острых проблем. Но, в целом, настрой жителей их отношение остается благожелательным, и здесь я имею в виду не только руководство города, но и к коллегам из Якутской городской Думы. Местами люди сами порывались ставить оценку всей нашей работе, и почти везде она была оценена на «хорошо», – сказал Павел Кириллин.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев отметил наиболее волнующие избирателей проблемы: «Я побывал на отчете в Октябрьском округе. В этом году люди действительно очень активно задают вопросы, причем отошли от темы жилищно-коммунального хозяйства, теперь в основном интересуют детские сады, переполненность школ и ремонтные работы в социальных учреждениях».

В среду, 29 января Глава города Сардана Авксентьева представит перед депутатским корпусом общую информацию о проделанной работе за 2019 год в сфере строительства социальных объектов, благоустройства, жизнеобеспечения, развития агропояса, социальной сферы и других, а также поделились поставленными задачами на 2020 год. Итоговый отчет Окружной администрации Якутска запланирован на 16 марта совместно с председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Владимиром СОЛОДОВЫМ.