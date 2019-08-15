День флага России в историческом парке

22 августа 2019г. мультимедийный комплекс «Россия – Моя история» приглашает жителей и гостей столицы на День в историческом парке на тематические мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации.

День флага России был установлен на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Об истории и символике флага гостям праздника расскажут экскурсоводы исторического парка. Также пройдут интересные квест-игры, мастер-классы, веселые шоу-программы для детей, показательные выступления парашютистов и кинологов со служебными собаками.

В течение дня будут работать мультимедийная выставка, посвященная 65-летию Е.А. Борисова «Во благо республики, во имя народа», выставка «Театр.doc», охватывающая период становления и развития профессионального театрального искусства под руководством первого якутского драматурга и первого директора Саха театра А.И. Софронова – Алампа и выставка фотооборудования из частной коллекции Анатолия Хохолова. А также состоится показ художественного фильма «Петр I», рассказывающий о периоде становления Великой Российской Империи, времени крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед и дворцовых переворотов.

Записаться на тематические квесты и мастер-классы вы можете уже сейчас!

Тел.: Квест – 8(999)-174-37-45.

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Студия @stek_pottery_ykt приглашает вас на мастер-класс по изготовлению изделия из керамики. Всех заинтересованных ждем в direct на страничке @stek_pottery_ykt. Торопитесь, места ограничены!

Дата: 22 августа 2019г.

Время: 10.00-18.00ч.

Место проведения: Исторический парк «Россия – Моя история»,ул. К.Д. Уткина, 5. Добраться до нас вы можете маршрутами №18 (остановка «Исторический парк»), №14,9 (остановка «Якутавтодор»).