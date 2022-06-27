Дело, ставшее судьбой…

Может ли профессия, выбранная практически случайно, стать делом твоей жизни? Да, и это полностью подтверждает судьба Отличника здравоохранения РФ, Отличника фармации РС (Я), бывшего первого заместителя министра здравоохранения Якутии Василия Иванова, сыгравшего огромную роль в развитии аптечного дела в республике.

Когда судьбу решает случай

19 баллов из 20! Именно столько набрал в 1965 году на вступительных экзаменах в Томский медицинский институт Василий Иванов, твердо решив стать врачом и окончательно выбрав лечебное отделение.

— Это решение определила нелегкая судьба моей семьи: многие болели, многие умерли. Медиков в роду не было никогда. И я для себя решил, что должен спасать больных, а значит, стать врачом, — говорит почётный член Конгресса фармацевтов мира и России, заслуженный работник культуры и науки ЯАССР, Отличник народного образования РС(Я), Почетный гражданин Верхневилюйского района, Намского и Орсунского наслегов Василий Иванов.

Однако судьба его выбор несколько скорректировала. Задержавшись по семейным обстоятельствам в Якутске и опоздав на зачисление, которое проходило в Томске, он, приехав туда, в списках студентов лечебного факультета себя не нашел. Едва справившись с шоком, Василий решительно направился к ректору с единственным вопросом: «Почему?» Тот развел руками: «Раз на зачислении вас не было, то по правилам на ваше место мы должны были взять другого. Сделать ничего не могу».

— Обидно было до слез! И надо же было так случиться, что, уже выходя из его кабинета, в дверях я случайно столкнулся с деканом фармацевтического факультета. Тот оценил мой невеселый вид, спросил, в чем дело, а узнав, тут же сказал: «А вот нам такие студенты нужны. Беру!»

Так Василий Иванов стал фармацевтом.

Все – к лучшему!

Впрочем, к новому виражу своей жизни он привык не сразу.

— Первое время в душе жила какая-то раздвоенность: мол, стремился к одному, а получил другое. Однажды вообще чуть документы из вуза не забрал. Друзья из института радиоэлектроники, созданного во времена прорыва в космос, позвали к себе: мол, будущее — за развитием новых средств связи. Переводись, пока не поздно, к нам. И ведь почти уговорили! Я подал заявление на перевод. Да только в нашем медицинском институте получил категорическое «нет!», — вспоминает Василий Тарасович.

И немудрено. К тому времени он был уже не только старостой курса и активным профсоюзным деятелем. Без него не обходилось не одно мероприятие общественной и спортивной жизни вуза. «Был в сборной института, участвовал в соревнованиях вузов России», — рассказывает Василий Иванов. А еще, будучи членом Всесоюзного общества «Знание», лекционную работу продолжил и в Томске. К слову, рано проявившийся его ораторский талант со временем вывел Иванова в число одного из наиболее востребованных в Якутии лекторов-международников. Долгие годы он будет возглавлять Правление Якутской республиканской организации Всероссийского общества «Знание», затем став его Почетным президентом.

Впрочем, все это будет потом. А тогда, в Томске, он вскоре по достоинству оценит свою alma mater, познакомившую его с делом, которому он будет верен всю жизнь.

— Томский медицинский институт не зря славился в СССР: преподавание там было исключительным. И сейчас, спустя более полувека после окончания, понимаю, как правильно я поступил, выбрав именно его, – говорит Василий Иванов.

На пике перемен

Его возвращение в 1969 году в Якутск уже дипломированным провизором совпало со временем значительных перемен в аптечной службе страны. Еще в 1960-м Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания, и охраны здоровья населения СССР», предусматривавшее активное развитие сети лечебно-профилактических учреждений и аптек, расширение фармпроизводства и т.д. Это послужило импульсом для дальнейшего развития аптечной сети Якутии.

Возглавив сначала республиканские аптечные склады, а затем став начальником аптечного управления Совета Министров ЯАССР, Василию Иванову предстояло оказаться в самой гуще этих процессов.

— Конечно, доверие ко мне, молодому специалисту, было большим. Но и ответственность была колоссальная, — говорит Василий Тарасович.

С тех пор не проходило и года, чтобы аптечная служба Якутии не прирастала бы новыми объектами. В итоге, к 1988 году в республике было уже 136 аптек, 497 аптечных пунктов, 3 магазина оптики и аптечный склад.

— Один из главных плюсов советской поры – это надежность и предсказуемость хозяйственного механизма. Если решение принималось, можно было не сомневаться: оно обязательно будет выполнено. Это очень облегчало работу, — говорит Василий Тарасович.

Последнее десятилетие СССР для аптечной службы республики оказалось особенно богатым на события. За эти годы ее организационно-правовые формы не раз трансформировались: она то являлась управлением Совета министров ЯАССР, то подчинялась Министерству здравоохранения, затем была образовано ГПО «Фармация». И все эти десятилетия ее неизменно возглавлял Василий Тарасович Иванов, во многом благодаря предприимчивости и организаторским качествам которого лекарственное обеспечение удалось поддержать в самое трудное время — когда развалился СССР.

— Я и сейчас эту пору, честно говоря, вспоминаю с ужасом. Денег не было. Попробуй без денег договориться о поставках лекарств и обеспечить их доставку в республику! А уже заключенные договора, бывало, отменялись, поставщики могли их просто не выполнить. Ответственности за это никто не нес. А ведь речь шла о лекарственном снабжении, которое должно осуществляться ритмично, беспрерывно, потому что от него напрямую зависит жизнь и здоровье людей, — говорит Иванов.

Аптечная сеть очень болезненно переживала смену социально-экономических фармаций. Особенно уязвимыми оказались аптеки на Крайнем Севере. Для бесперебойного снабжения медикаментами и оперативного урегулирования возникающих проблем в 1994 году при Минздраве РС(Я) был создан новый орган – Департамент по лекарственному, медико-техническому и материальному обеспечению . Возглавить его в этих сложнейших условиях поручено было Василию Иванову.

Между тем, ситуацию осложняло и то, что в 1991 году прекратил существование Совет экономической взаимопомощи – межправительственная экономическая организация, в рамках которой СССР получал лекарства из стран соцблока: Польши, Венгрии, Чехословакии и пр.

И вот здесь Василия Иванова вновь выручил Томский мединститут. Точнее, контакты, которые у него там завязались.

— Одним из немногих более–менее надежных поставщиков в те годы оставалась Индия. Мне, как первому заместителю министра здравоохранения республики, удалось убедить Минздрав РФ, чтобы лекарства для Якутии индусы поставляли напрямую. Помогло и то, что многие из моих бывших однокурсников – студентов-индийцев, учившихся вместе со мной, к тому времени возглавили фармацевтические службы в разных штатах Индии. Контактов с ними я не терял никогда, дружу до сих пор. И тогда их поддержка оказалась особенно ощутима, — вспоминает Василий Иванов.

Так лекарственного коллапса в республике удалось не допустить.

Нет дела благороднее

Впрочем, новые времена принесли и новые возможности. До сих пор с удовольствием он вспоминает, с каким энтузиазмом они работали, подбирая оборудование для строящегося Медцентра.

— Мне, как первому заместителю министра здравоохранения, отвечающему за лекарственное обеспечение, медтехнику и материально-техническое снабжение отрасли в целом, довелось в этом участвовать непосредственно. С большим интересом мы знакомились с возможностями нового оборудования, которого еще не было в республике, и приобретали его. До сих пор специалисты из других регионов, приезжая к нам, удивляются оснащению Медцентра. Это значит, изначально был сделан правильный задел. Точно так же мы работали, обеспечивая новой техникой и районные больницы, — вспоминает Василий Тарасович.

Между тем, многое было сделано в те непростые годы и для того, чтобы поддержать аптечную службу региона. В 1994 году Указом Президента РС (Я) Михаила Николаева была создана Фармацевтическая ассоциация Якутия, объединившая аптеки республики различных форм собственности, президентом которой стал Василий Тарасович Иванов. Благодаря ей удавалось решить многие вопросы улучшения материально-технической базы аптечных учреждений, их лицензирования и пр. А в 2005-м фармацевты инициировали создание в Якутии завода по производству инфузионных растворов. И, несмотря на то, что некоторое время назад «Сахамедпром» прекратил свою деятельность, Василий Тарасович считает: потребность в таком производстве со временем будет только расти.

— В последнее время государство уделяет огромное внимание развитию собственного фармацевтического производства. Особенно это важно сейчас, когда в мире очень неспокойно и нас постоянно испытывают санкциями. Вот почему так важно иметь в республике такой завод, — считает он.

Огромное внимание все 40 лет своего руководства аптечной службой региона он уделял и подготовке кадров. Уже в постперестроечное время было восстановлено фармацевтическое отделение в Якутском медицинском колледже, начата подготовка специалистов на фармацевтическом факультете мединститута СВФУ.

И не случайно именно Василия Тарасовича считают своим учителем сотни фармацевтов и провизоров Якутии. А он, учредивший фонд социальной защиты фармацевтов РС(Я), уверен: нет благороднее дела на свете, чем работа фармацевта.

— Наша миссия – поддержать больного, постараться помочь каждому, кто обратился за помощью в аптеку, — говорит он. — Вот почему вклад фармацевтов в процесс предоставления медицинской помощи человеку переоценить нельзя…

На фото: с деканом фармфакультета Томского мединститута С.Е.Дмитруком и А.Н.Павловым. Однокурсники, все 5 лет жившие в одной комнате общежития ТМИ