Дело сексуального маньяка передано в суд

Завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности девушек

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя города Якутска 1984 года рождения, уличенного в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 11 по 17 октября 2022 года на улицах города Якутска мужчина применял насилие и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомых молодых девушек.

Личность мужчины была установлена участковыми уполномоченными полиции ОП №4 МУ МВД России «Якутское» при проведении первоначальных проверочных мероприятий. Его задержали и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления нападавший страдал психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера.