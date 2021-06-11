Что татарстанцам приглянулось на ярмарке «Сделано в Якутии»

На площади возле Дворца Земледельцев в Казани развернута выставка «Сделано в Якутии». Она работает в рамках Дней Якутии в Татарстане с 7 по 11 июня. Здесь представлены ювелирная продукция, продукты питания, сувениры, работы известных якутских мастеров.

Выставку 9 июня вместе с представителями отраслевых министерств Республики Татарстан посетил глава Якутии Айсен Николаев.

1 из 11

Татарстанских специалистов заинтересовали изделия из мамонтовой кости, сувениры из меха и кожи. По информации министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии, традиционно наибольшим спросом среди покупателей пользуются ювелирные изделия, якутские ножи и народные промыслы.

Из ювелирных компаний на выставке работают «Киэргэ», «Саха Таас», «Саха Алмаз», «Язолото». Также представлена продовольственная продукция известных якутских производителей, в том числе Якутской рыбной компании, МПК «Скиф», СХПК «Тирэх», чайной компании «СахаЧай», Якутского городского молочного завода.

Предусмотрена и развлекательная программа. Любой желающий может посетить мастер-классы по изготовлению якутских ножей, сережек из мельхиора, попробовать расписать якутский чорон. Для самых маленьких посетителей в зоне «Туризм» действует специальный стенд, где каждый желающий может принять участие «раскопках мамонта».

В рамках выставки также организовывается биржа деловых контактов с участием компаний Татарстана, заинтересованных в продукции якутских предприятий.