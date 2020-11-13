Что такое инклюзивная площадка и зачем она нужна

«Вместе-land» — это детская площадка на территории парка культуры и отдыха г. Якутска, игровые и спортивные зоны которой подходят как для обычных детей, так и для детей с особенностями развития. Такие территории позволяют вести инклюзивное обучение с самого раннего возраста.

Миссией проекта «Вместе-land» является создание инклюзивного общества, то есть общества, открытого к людям с ментальными, физическими и сенсорными особенностями развития. На площадке будут установлены инклюзивные оборудования (спортинвентарь, детские качели, карусель, горка, песочница, беседка, скамейки). На сегодняшний день в городе отсутствует инфраструктура такого рода для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект призван помочь исполнить детскую мечту играть вместе вне зависимости от здоровья малышей и пропагандировать активный образ жизни.

Наш проект — это возможность бороться с предубеждениями, которые все еще есть в нашем обществе по отношению к особенным людям. Строить такую площадку – это признак развитого общества. Если в окружении есть люди с ОВЗ, то для них должна быть инфраструктура. Каждый ребенок должен иметь возможность играть независимо от своих особенностей.

Помимо этого, инклюзивные площадки объединяют совершенно разных людей и учат принимать «непохожесть» других. Мы убеждены в том, что принятие других воспитывается с детства. Предлагая проект по созданию в нашем городе инклюзивной площадки «Вместе-land», мы надеемся привить это понимание и детям, и взрослым. Мы хотим, чтобы в нашем городе появилась территория с безграничными возможностями. Вот что для нас значит эта инклюзивная площадка.

Чтобы реализовать наш проект, нам нужна ваша поддержка. Перейдя по ссылке, вы сможете проголосовать и тем самым сделать вклад в общее дело и поддержать проект.

Ссылка для голосования https://yakutia.click/idea/concept/11/