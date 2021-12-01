01.12.2021
10:20
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Природа

Что происходит с мыльным пузырем на якутском морозе?

Жительница Якутии Галина Амбросьева сумела мастерски снять необычные кадры — как расцветают ажурные снежинки на мыльных пузырях на якутском морозе. Зрелище завораживает своей красотой! Галина поделилась им в своем Инстаграме.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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