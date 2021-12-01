Что происходит с мыльным пузырем на якутском морозе?

Жительница Якутии Галина Амбросьева сумела мастерски снять необычные кадры — как расцветают ажурные снежинки на мыльных пузырях на якутском морозе. Зрелище завораживает своей красотой! Галина поделилась им в своем Инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Галина Амбросьева (@gala_ambrosieva)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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