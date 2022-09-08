Что делать, если не дали отопление

С приходом осени у многих якутян возникает одна и та же проблема: если не дали отопление, то куда звонить и кому жаловаться? Предлагаем разобраться, какие нормативы для начала отопительного сезона существуют, и что делать, если правила не соблюдаются.

Решение о начале отопительного сезона принимают муниципальные образовании в соответствии с установленными нормативами и на основании погодных условий.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354, отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

По информации МинЖКХ РС(Я) на 8 сентября в 35 районах республики произведен запуск котельных. В Якутске запуск тепла в социальные объекты произведен 1 сентября, по жилищному фонду начата подача тепла с 5 сентября с завершением не позднее 15 сентября.

«Необходимо отметить, что запуск тепла процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем управляющими организациями может занять 3–4 дня в зависимости от мощностей теплогенерирующих станций», — отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

В этот период возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных пробок. В этих случаях и в случае задержки по запуску отопления жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Также, уточнить информацию можно обратившись в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования и в администрацию района. В городе Якутске в ЕДДС по номерам: 44-42-29, 44-42-51, 44-45-64 либо в Управы города.