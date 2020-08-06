ЧП с утонувшим на пляже Якутска в полиции не заявлено

На диком пляже Якутска у 202-го микрорайона утонул отдыхавший человек, его смерть стала причиной конфликта между двумя компаниями, сообщает ЯСИА. В Службе спасения Якутии подтвердили факт происшествия, в полиции сообщили, что учли эмоциональное состояние друзей погибшего.

Ранее в паблике @crimyakutiaru появилась информация, что на пляже изначально купались две компании.

«Один из них начал заплывать далеко, второй пошел за ним и утонул. На этой почве между отдыхающими разразился конфликт. На вызов приехали полицейские, которые едва не попали под горячую руку убитых горем людей. Со слов очевидцев спасатели установили примерное местонахождение утопленника, и водолазы вытащили тело на берег», – сообщили в паблике.

В Службе спасения сообщили ЯСИА, что инцидент произошел 5 августа около 17 часов. На место выехал наряд, водолазам удалось найти тело, однако предпринимать что-либо было уже поздно.

Источник ЯСИА в полиции подтвердил конфликт между собравшимися, однако сообщил, что заявлений не поступало. Прибывшие полицейские учли эмоциональное состояние собравшихся и успокоили их.