Чита-2022: сегодня бои шести якутских боксёров

Сегодня, 1 октября, в Чите пойдёт второй день чемпионата России по боксу. В дневной программе в 12:00 выступят трое боксёров из Якутии. Всего мы увидим бои с участием шести наших боксеров. Первым в весе до 51 кг на ринг «А» выйдет заслуженный мастер спорта Василий Егоров. Ему будет противостоять боец из Ставрополья Александр Быкасов. На ринге «Б» десятой парой выйдут наш спортсмен Ян Алексеев и петербуржец Хасан Асланлы. Здесь же завершая дневную программу 14 парой будут биться Михаил Варламов и Нурманбет Замирбеков из Москвы. В вечерней программе, которая начнётся в 17:00, в весе до 60 кг Виталий Стручков встретится с Евгением Шмидтом из Вологды. Также в этом весе мы увидим Валентина Иванова в бою с москвичом Хамзатом Матиевым. А в категории до 63,5 кг будем болеть за Айтала Дьяконова в поединке с Магомедом Мамаевым из Югры.