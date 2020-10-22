«Чистая вода» придет в село Бестях Хангаласского улуса

Генеральный директора АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ и глава Хангаласского улуса Олег ИРИНЕЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по реализации инвестиционного проекта «Развитие системы водоснабжения в селе Бестях Хангаласского улуса». Этот проект – результат совместной работы регионального Министерства ЖКХ, администраций Хангаласского улуса и Бестяхского наслега, а также АО «Водоканал».

Проект планируется реализовать на основании заключения концессионного соглашения с привлечением федеральных средств по проекту «Чистая вода» и участием АО «Водоканал» как концессионера.

На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации по строительству сетей водоснабжения от водозабора в поселке Мохсоголлох, насосных станций и водоразборных колонок в теплых помещениях, согласовываются технологические решения.