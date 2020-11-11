Число новых случаев COVID-19 в Якутии держится на высоком уровне
Сегодня, 11 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем.
За сутки в регионе зарегистрировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции.
Из них в Якутске — 122 случая. В Алданском районе — 11 случаев, в Сунтарском улусе- 8 случаев.
-Нерюнгринский, Нюрбинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 6 случаев;
-Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Оленекский районы по 5 случаев;
-Амгинский, Горный, Жиганский и Таттинский районы по 4 случая;
-Анабарский, Ленский и Оймяконский районы по 3 случая;
-Мирнинский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Аллаиховский район 1 случай.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 6 279 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 690 802 теста.
За все время в республике зарегистрировано 15861 случай заболевания COVID-19, 174 случая летального исхода.
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