Число новых случаев COVID-19 в Якутии держится на высоком уровне

Сегодня, 11 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем.

За сутки в регионе зарегистрировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 122 случая. В Алданском районе — 11 случаев, в Сунтарском улусе- 8 случаев.

-Нерюнгринский, Нюрбинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 6 случаев;

-Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Оленекский районы по 5 случаев;

-Амгинский, Горный, Жиганский и Таттинский районы по 4 случая;

-Анабарский, Ленский и Оймяконский районы по 3 случая;

-Мирнинский и Хангаласский районы по 2 случая;

-Аллаиховский район 1 случай.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 6 279 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 690 802 теста.

За все время в республике зарегистрировано 15861 случай заболевания COVID-19, 174 случая летального исхода.